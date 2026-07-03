韓총리 “연내 모든 부처에 업무용 AI 도입”

취임 일성으로 ‘AI 대전환’ 선언

자살·산재 예방에도 활용 계획

비상경제점검회의 첫 주재도

한성숙(사진) 신임 국무총리는 2일 취임 일성으로 행정부의 ‘AI 대전환’을 선언하며 “연말까지 업무용 AI를 전 부처에 도입하겠다”고 밝혔다. 한 총리는 이를 포함해 △인공지능(AI) 대전환 △국민 모두의 성장 △지방 주도 균형성장을 3대 핵심 과제로 제시했다.



한 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 열린 제50대 국무총리 취임식에 참석해 “지난 30년간 현장에서 쌓아왔던 혁신의 경험을 대체불가 대한민국을 만드는 데 온전히 (쏟아)붓겠다”며 이같이 밝혔다.



최우선 과제인 AI 대전환과 관련된 세부 목표도 공개됐다. 한 총리는 “AI로 혁신하는 정부, AI를 가장 잘 활용하는 정부가 돼야 한다”며 “4개 부처에서 시범 운영 중인 업무용 AI 시스템을 행정안전부와 함께 연말까지 모든 부처에 도입하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.



‘제출용 공공문서 간소화’ 방침도 천명했다. 한 총리는 “부처와 기관 간의 데이터만 연결해도 정부가 이미 보유한 정보들은 국민 여러분께서 제출하지 않으셔도 된다”며 “이를 통해 제출해야 할 필요한 공공문서를 절반 수준으로 줄여가야 한다”고 했다. 한 총리는 또 현재 서류 발급과 공공서비스 예약 등에 쓰이는 AI 국민 비서 서비스를 확대해 인허가·정부 사업 신청 등에도 대화형 AI를 적용하겠다고 했다. 규제 합리화와 ‘모두의 AI’ 확산도 약속했다.



자살·산재 방지 대책 마련에도 데이터와 AI를 활용한다는 계획이다. 한 총리는 “(이재명) 대통령께서 국무회의에서 가장 먼저 주신 과제는 국민의 목숨을 살리는 일을 위해 데이터와 기술을 적극 활용하라는 말씀이셨다”면서 “자살과 산재, 사고 등 사망 유형별 데이터를 AI로 분석하고 맞춤형 대책을 수립해서 같은 장소, 상황에서 반복되는 사회적 비극을 줄이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 정부는 핵심 공공데이터 100종 개방도 신속 추진한다.



한 총리가 주재하는 첫 비상경제점검회의도 이날 열렸다. 물가 관리 최우선 집중과 더불어 대(對)중동 협력 강화 방안 마련이 지시됐다. 한 총리는 특히 “일반기계, 자동차 등 대중동 수출을 회복시킴과 동시에 전후 복구 노력에 우리가 기여할 수 있는 방안 등도 적극 발굴해 주시기 바란다”고 했다.