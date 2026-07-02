한미그룹, 혁신 성과 기반 하반기 임원 인사… 김나영·최인영 부사장 승진

한미그룹은 하반기 임원 인사를 실시, 한미그룹 지주회사 한미사이언스에서 3명, 사업회사 한미약품에서 3명이 승진했다고 2일 밝혔다.

이번 인사는 연구개발(R&D), 글로벌 사업개발(BD), 헬스케어 사업 등 그룹의 핵심 부문에서 성과를 낸 인재들을 중심으로 한 성과 중심 승진 인사다. 한미그룹은 올해 글로벌 기술수출과 비만·대사질환 중심의 혁신신약 개발 경쟁력을 시장에서 인정받은 바 있다.

한미약품 혁신성장부문장 김나영 부사장(왼쪽)과 미래성장부문장 최인영 부사장. 한미약품 제공

이번 인사에서는 한미약품 김나영 전무와 최인영 전무가 부사장으로 승진했다. 한미사이언스는 신준섭 상무가 전무이사로, 맹지웅 상무보가 상무이사로, 이준원 이사가 상무보로 각각 승진했다. 또 한미약품 최재혁 그룹장이 이사로 승진했다.

김나영 부사장은 비만·대사질환 성장 전략인 H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline) 프로젝트의 사업화 전략을 구축하고, 시장 진입 기반을 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

최인영 부사장과 맹지웅 상무이사는 차세대 혁신신약 개발 및 글로벌사업 성과를 주도하며 한미의 R&D 역량 강화에 기여했다. 최근 글로벌 제약사와의 대규모 기술수출을 통해 시장의 신뢰를 공고히 했고, 한미약품의 고유 플랫폼 기술 ‘랩스커버리’의 가치를 재조명하며 성과를 이끌어냈다.

최재혁 이사는 미래성장부문 비만대사센터에서 비만·대사질환 파이프라인 연구개발을 수행하며, H.O.P 프로젝트 등 핵심 파이프라인 개발에 참여해 왔다.

신준섭 전무이사는 헬스케어사업부문 의료기기 사업을 성장시키며 사업 포트폴리오 확대와 조직 경쟁력 강화에 기여했다.

이준원 상무보는 의료기기기획팀을 이끌며 신규 사업기획과 제품 전략 수립, 사업 운영 효율화 등에서 성과를 창출했다.

한미그룹 관계자는 “이번 임원인사는 성과와 전문성, 미래 성장 가능성을 종합적으로 고려한 성과 중심 인사”라고 말했다.