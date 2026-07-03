충남 항만에 3조 투자… 물류 경쟁력 ‘업’

도내 8곳 국가 개발계획 반영

수소부두 구축 등 44개 사업

충남도가 3조원 규모의 국가 항만 개발사업을 확보했다. 충남 서해안이 미래 에너지와 해양물류 산업을 이끌 핵심 거점으로 도약할 발판을 마련한 것이다.



충남도는 해양수산부의 ‘제4차 항만기본계획 수정계획(2026∼2030년)’에 도내 8개 항만 44개 사업, 총사업비 3조1214억원 규모의 개발계획이 반영됐다고 2일 전했다. 이번 계획은 국가관리 무역항과 지방관리 연안항을 아우르는 대규모 투자사업으로, 충남 서해안을 친환경 에너지와 글로벌 물류가 결합된 미래 성장축으로 육성하기 위한 국가 차원의 청사진이라는 점에서 의미가 크다.



사업 규모는 당진항이 1조8450억원으로 가장 크고, 대산항 7965억원, 태안항 1789억원, 대천항 1320억원, 마량진항 992억원, 격렬비열도항 478억원, 장항항 220억원 등이 반영됐다. 당진항에는 수소(암모니아) 부두와 양곡부두, 액화천연가스(LNG) 생산기지 항만시설이 포함돼 에너지와 물류 기능을 함께 갖춘 서해권 대표 복합항만으로의 발전 기반을 마련했다.



대산항은 5부두 접안능력이 기존 2000TEU급에서 4000TEU급으로 확대되고 항만시설용 부지가 추가 확보돼 컨테이너 물류 경쟁력이 강화된다. 태안항에는 총사업비 1789억원 규모의 해상풍력 운영·관리부두 사업이 새롭게 반영됐다.



북격렬비열도 항만시설 개발사업도 포함됐다. 다목적부두와 접안시설, 헬기착륙장 등을 조성하는 사업으로, 해양영토 수호와 국가안보 강화라는 전략적 의미를 함께 갖는다. 현재 기본 및 실시설계가 진행 중이며 2030년 준공을 목표로 한다.