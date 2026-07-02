경주시 '리센느 효과' 대박, 릴스 조회수 327만회 돌파

홍보대사 위촉 릴스 2편 공개일주일 만에 조회수 327만 넘어

트렌드 '밈' 활용 시정 홍보, 인스타그램·유튜브서 흥행

공무원 위촉장 전달 영상 화제, 비하인드 영상 10일 공개

경북 경주시가 K-팝 걸그룹 리센느를 홍보대사로 위촉한 뒤 공개한 공식 사회관계망서비스(SNS) 릴스 영상이 잇따라 수백만 회의 조회수를 기록하며 온라인에서 큰반향을 불러일으키고 있다.

경주시는 지난달 22일 공개한 '리센느 올 때까지 파라파라춤 추고 있겠습니다' 릴스가 인스타그램 66만 회, 유튜브 73만 회 등 총 139만 회 이상의 조회수를 기록했다고 2일 밝혔다.

경주시 릴스 썸네일 영상 캡쳐. 경주시 제공

또 지난달 29일 공개한 '경주 야~호~ 리센느가 신라공주로 왔습니다' 릴스도 인스타그램 119만 회, 유튜브 69만 회를 기록하며 총 188만 회 이상의 조회수를 달성했다.

두 편의 릴스 조회수는 327만 회로 리센느 팬들은 물론, 일반 시민들 사이에서도 큰 관심을 받고 있는 것으로 확인됐다.

경주시가 공개한 첫 번째 영상은 리센느 멤버 미나미의 '파라파라춤' 밈을 패러디해 홍보대사 위촉을 앞둔 기대감을 유쾌하게 표현한 콘텐츠다. 위촉 사실 공개 전 팬들의 궁금증을 유도하기 위해 제작했으며, 최신 SNS 트렌드를 반영한 연출이 호응을 얻었다.

두 번째 영상은 '경주 야~호~ 리센느가 신라공주로 왔습니다'를 주제로, 경주시 홍보담당관실 직원들이 주낙영 경주시장의 홍보대사 위촉장을 서울에서 직접 전달하는 과정을 담았다.

공무원들이 밈과 숏폼 콘텐츠를 적극 활용해 시정을 친근하게 소개한 점도 눈길을 끌었다.

이와 함께 리센느 홍보대사 위촉 과정을 담은 비하인드 롱폼 영상은 오는 10일 경주시 공식 유튜브 채널을 통해 공개할 예정이다.

경주시는 최근 숏폼 콘텐츠를 중심으로 SNS 홍보를 강화하고 있다. 현재 페이스북과 인스타그램, 카카오톡 채널, 네이버 블로그, 유튜브, 지난 1일 개설한 X(옛 트위터) 등 6개 공식 SNS 채널을 운영하고 있으며 전체 구독자는 약 19만 명에 이른다.

주낙영 경주시장은 "앞으로도 다양한 SNS 콘텐츠를 통해 시정 소식을 쉽고 재미있게 전달하고 시민과 더욱 가까이 소통하는 열린 행정을 이어가겠다"고 말했다.