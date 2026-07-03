‘폭염’ 프랑스, 30만원대 에어컨에 마트 아수라장…“7시간 기다려 구매”

올 여름 이상 고온으로 몸살을 앓는 프랑스에서 한 대형마트의 에어컨 할인 행사에 이른 아침부터 고객이 몰리면서 몇 시간씩 기다리고도 빈 손으로 돌아가는 사태가 벌어져 고객들이 불만을 표출하고 있다. 일부 매장에서는 에어컨을 차지하기 위한 경쟁으로 고성이 오가기도 했다.
2일(현지시간) AFP 통신과 프랑스 일간지 뱅미뉘트에 따르면 대형 할인마트인 리들은 이날 프랑스 내 여러 매장에서 에어컨과 선풍기 총 20만대를 판매했다. 최소 수백유로인 에어컨을 179유로(약 31만원)에 팔자 이른 아침부터 리들 매장마다 엄청난 인파가 몰렸다. 이 과정에서 서로 에어컨을 차지하기 위해 고성이 오가는 아수라장이 벌어졌다.
매장 앞에 긴 줄이 늘어서면서 고객들이 몇 시간을 기다리고도 허탕을 치기도 했다. 라자나 씨는 AFP에 파리 북부 지역의 한 리들 매장 앞에 오전 4시부터 7시간 동안 줄을 선 끝에 매장에서 판매한 두 대의 에어컨 중 한 대를 운 좋게 확보했다고 말했다. 파리 19구의 리들 매장 앞에서 6시간을 기다린 69세의 파투 씨는 대기 순번이 세 번째였지만 선풍기 한 대만 들고 돌아와야 했다.
일부 고객은 리들의 할인 물량이 매장당 한두대에 불과했던 것 아니냐고 의혹을 제기했다. 한 리들 매장에서 200여명과 함께 1시간 넘게 기다린 무사 트라오레 씨는 판매용 에어컨이 단 두 대뿐이라는 말을 들었다고 AFP에 말했다. 그는 “경찰이 오더니 더 이상 재고가 없다고 하더라. 아마 경찰관들이 가져간 것 같다”고 밝혔다.
대기 줄에 있던 브라힘 씨는 “우릴 바보로 보는 거냐”며 “리들은 사람이 몰릴 걸 알면서도 에어컨을 단 한대만 준비해놓고, 우린 소처럼 빽빽이 몰려 있는 꼴 아니냐”고 항의했다.
인파가 몰리다보니 일부 매장 앞에서는 새치기하려는 이들 때문에 다툼이 벌어져 경찰이 출동하기도 했다.
지난달 초 발표된 입소스 여론조사에서 프랑스인의 78%는 에어컨이 환경에 해롭다고 답했다. 그러나 폭염이 열흘 넘게 이어지자 대형 마트나 전자제품 매장의 에어컨이 모두 동이 났다.