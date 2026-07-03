전국 흐리고 곳곳 소나기…낮 최고 31도 ‘후텁지근’ [오늘날씨]

서울·경기·강원 등 5~40㎜ 소나기

전국 내륙 중심 30도 안팎 무더위 지속

금요일인 3일은 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 또 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상으로 올라 매우 덥겠다.

서울 종로구 광화문광장 인근에 소나기가 내리고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전부터 늦은 오후 사이 중부지방과 경북북부내륙·북동산지에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·경기남부·북동부 5~40㎜ △강원내륙·산지 5~40㎜ △강원동해안 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남동부, 충북 5~40㎜ △경북북부내륙·북동산지 5~30㎜이다.

소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전과 안전사고에 유의해야겠다.

아울러 전남 해안에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 전북과 전남권 내륙, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있겠다.

이날 아침 최저기온은 18~22도, 낮 최고기온은 25~31도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 22도 △인천 22도 △춘천 20도 △강릉 20도 △대전 21도 △대구 20도 △전주 21도 △광주 21도 △부산 20도 △제주 21도다.

낮 최고기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 29도 △강릉 28도 △대전 31도 △대구 29도 △전주 30도 △광주 29도 △부산 26도 △제주 26도로 예상된다.

이날 오전 10시쯤까지 전남해안에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 전북과 전남권내륙, 경북권내륙, 경남서부내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.