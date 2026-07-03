한동훈, 후원회 모금 15분 만에 1억5000만원 마감…“감사, 꼭 좋은 정치 하겠다”

지난 5월 후보 시절엔 19분만에 후원한도 충족

무소속 한동훈 의원이 후원금 모금 15분 만에 후원 한도액(1억 5000만 원)을 채웠다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

한 의원은 지난 2일 오전 10시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘후원회’ 개설 소식과 함께 모금을 시작했다. 후원 한도액은 모금 시작 15분 8초 만에 모두 채워졌다.

한 의원은 “후원해 주신 성원에 깊이 감사드린다”며 한도액을 채웠음을 알린 뒤 “꼭 좋은 정치 하겠다”며 감사 인사를 했다.

한 의원실에 따르면 이번 후원회의 평균 후원금은 7만2491원이었으며, 전체 후원자의 96.2%는 10만원 이하의 소액 후원자로 집계됐다.

한 의원은 지난 5월 13일 부산 북구갑 보궐선거 때도 19분 만에 후원한도액(1억 5000만 원)을 채운 바 있다. 당시 후원금이 한꺼번에 몰리는 바람에 전산오류 소동까지 빚어졌다.

연간 후원금 모금 한도는 선거가 있는 해의 경우 중앙당은 100억 원, 국회의원은 3억 원이다. 한 의원은 5월 후보시절 1억 5000만원과 이번 1억 5000만원을 후원받아 올해 한도액을 모두 채우게 됐다.