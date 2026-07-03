트럼프는 3조원, 멜라니아는 280억원…영화·밈코인으로 ‘잭팟’

멜라니아 사업 수입 1730만~1820만달러 수입…밴스 부통령보다 많아

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 가상화폐와 부동산 사업 등을 통해 최소 22억달러(약 3조3915억원)의 수입을 올린 것으로 공개된 가운데, 부인 멜라니아 트럼프 여사와 JD 밴스 부통령도 상당한 사업 및 투자 수익을 거둔 것으로 나타났다.

멜라니아 트럼프 여사. AP연합뉴스

2일(현지시간) 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 연방 재산공개 자료를 분석한 결과, 멜라니아 여사의 지난해 사업 수입은 1730만~1820만달러(약 266억7000만~280억6000만원)로 집계됐다.

이는 지난해 140만~740만달러(약 21억6000만~114억1000만원)의 수입을 신고한 JD 밴스 부통령보다 많은 규모다.

멜라니아 여사 수입의 대부분은 자신을 소재로 한 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’의 라이선스 계약에서 발생했다. 그는 해당 계약을 통해 1070만달러(약 165억원)를 벌어들인 것으로 나타났다.

이 외에도 자신의 이름을 내건 밈코인(온라인 유행을 기반으로 만든 가상화폐) 판매를 통해 600만달러(약 92억5000만원)를 벌었으며, 자서전 ‘멜라니’ 출간으로도 약 50만달러(약 7억7000만원)의 수입을 올렸다.

이 영화의 배급권은 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 확보했으며, 홍보 역시 아마존이 담당했다.

NYT는 이 같은 계약이 이뤄진 배경에도 주목했다. 아마존 창업자인 제프 베이조스는 우주사업과 클라우드 서비스 등 연방정부 정책과 규제의 영향을 받을 수 있는 다양한 사업을 운영하고 있어, 트럼프 행정부와의 관계가 관심을 끌고 있다는 설명이다.

아마존을 둘러싼 규제 이슈도 거론됐다. 연방거래위원회(FTC)는 아마존이 소비자를 프라임 멤버십에 가입하도록 기만했다며 소송을 제기했고, 아마존은 지난해 이를 마무리하기 위해 25억달러(약 3조8540억원)를 지급하기로 합의한 바 있다.

밴스 부통령의 지난해 수입은 투자 수익을 포함해 140만~740만달러(약 21억6000만~114억1000만원)로 집계됐다. 이는 전년 신고액인 21만3000~130만달러(약 3억3000만~20억원)보다 크게 증가한 수준이다. 다만 이번 공개 자료에는 그가 상원의원으로 재직하며 받은 급여는 포함되지 않았다.

밴스 부통령 수입의 대부분은 2016년 출간한 자서전 ‘힐빌리의 노래’의 인세와 출판 계약금에서 나왔다. 해당 책을 통해 그는 120만~520만달러(약 18억5000만~80억2000만원)를 벌어들인 것으로 나타났다. 다만 2024년 한 해 동안 같은 책에서 발생한 수입은 10만달러(약 1억5000만원) 미만이었다.

이와 함께 투자펀드 ‘라이즈 오브 더 레스트’ 지분을 매각해 최소 10만달러(약 1억5000만원)의 수익을 올린 것으로 확인됐다. 이 펀드는 밴스 부통령이 2017년 AOL 공동창업자 스티브 케이스와 함께 벤처투자사 레볼루션에서 출범을 도운 투자펀드다.

공개된 재산 신고서에는 부인 우샤 밴스의 별도 수입은 기재되지 않았다. 우샤 밴스는 2024년 미국 대선 기간 로펌을 떠난 것으로 알려졌다.