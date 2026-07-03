전국에 소나기·장맛비…"당분간 외출할 때 우산 챙기세요"

곳곳에 소나기 내리고 정체전선 북상하며 제주부터 장맛비

다음 주 중반까지 장맛비 이어져…오늘 낮 최고 26∼31도

당분간 외출할 땐 우산을 챙겨야 한다.



3일 대기 상층 -6도 정도의 찬 공기가 빠져나가지 않은 가운데 고온다습한 남풍의 유입 등의 이유로 하층 기온이 오르면서 상하층 기온 차가 크겠다.

지난 6월 19일 서울 중구 명동 인근에서 소나기가 내리고 있다. 연합뉴스

따뜻한 공기는 상대적으로 가벼워 상승하고, 이는 소나기구름 발달로 이어진다.



서울·인천·경기남부·강원·충북북부·경북북부·경북남동부에 오전까지, 전국에 오후부터 저녁 사이 소나기가 올 때가 있겠다.



소나기 강수량은 대체로 5∼40㎜(전북동부·대구·경북·경남서부내륙 5∼30㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎) 정도겠다.



소나기 말고도 정체전선이 북상하면서 제주에 오전, 전남남부에 늦은 오후부터 다시 장맛비가 오겠다.



이 비는 4일 새벽 전남 나머지 지역과 경남남해안, 오전 경남 나머지 지역, 오후 전북, 밤 충청남부와 경북남부 등 점차 북쪽으로 확대되겠다.



특히 3일 밤부터 4일 오전 사이 전남남부와 제주엔 돌풍·천둥·번개를 동반한 비가 시간당 20∼30㎜씩 쏟아지기도 하겠다. 이에 제주산지와 서귀포시중산간에는 호우예비특보가 내려진 상태다.



일요일인 5일에는 충청·남부지방·제주에 비가 이어지는 가운데 밤에 수도권과 강원중·남부까지 강수 구역이 넓어지겠다.



이후 6일 전국, 7∼8일 충청·남부지방·제주, 9일 중부지방에 비가 오겠다.



정체전선이 남북으로 진동하며 장기간 비를 내리겠으며, 강수량도 많겠다.



4일과 5일 지역별 강수량을 보면 일단 4일까지는 전남남부과 제주에 30∼80㎜(많은 곳 중산간 120㎜, 산지 150㎜ 이상), 경남서부남해안에 20∼60㎜, 광주·전남북부·전북·부산·울산·경남(서부남해안 제외) 5∼40㎜, 대전·충남남부·충북남부·대구·경북남부 5∼10㎜ 정도 비가 내릴 것으로 예상된다.



5일은 예상 강수량은 호남·부산·경남남해안·지리산 부근 30∼80㎜, 충청·울산·경남내륙·대구·경북·제주 20∼60㎜, 수도권·강원중부·강원남부 5∼20㎜이다.



흐리고 비가 내려도 더위가 가시지는 않겠다. 남쪽에서 고온다습한 공기가 지속해서 들어오기 때문이다.



이날 오전 8시 주요 도시 기온은 서울 22.6도, 인천 23.4도, 대전 24.3도, 광주 24.1도, 대구 24.3도, 울산 22.1도, 부산 22.4도다.



낮 최고기온은 26∼31도일 것으로 예상된다.



내륙을 중심으로 낮 최고기온은 30도 이상으로, 습도가 높아 체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다.

<연합>