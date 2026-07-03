코스피, 장 초반 7,700대 상승…코스닥은 하락

코스피가 3일 상승 출발해 장 초반 7,700대를 나타내고 있다.



이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 52.27포인트(0.68%) 오른 7,700.36이다.

3일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 지수는 전 거래일보다 91.66포인트(1.20%) 오른 7,739.75에, 코스닥은 8.46포인트(0.98%) 오른 875.18에 개장했다. 연합뉴스

전날 지수는 대형 반도체주 급락에 7.89% 급락, 7,600대로 밀려났는데 이날 상승세로 돌아섰다.



지수는 전장보다 91.66포인트(1.20%) 오른 7,739.75로 출발했다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 1.56포인트(0.18%) 하락한 865.16이다.

<연합>