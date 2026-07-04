대우건설, 20년 만에 美 재진출… 뉴저지 주거개발사업 확정

대우건설이 미국 뉴저지주에서 추진되는 ‘팰리세이즈 파크 주거개발사업’ 투자를 최종 확정하고 20여년 만에 미국 부동산 시장에 재진출한다고 4일 밝혔다.

팰리세이즈 파크 주거개발사업은 뉴저지주 버겐 카운티 펠리세이즈 파크 웨스트루비 일대에서 추진되는 대규모 주거개발사업으로 총 사업비는 약 2억9100만달러(약 4374억원)로 예상된다. 지상 18층, 540세대 규모의 공동주택과 주차시설, 근린상업시설을 조성할 계획이다.

팰리세이즈파크 주거개발사업 조감도. 대우건설 제공

사업지는 뉴욕 맨해튼 중심업무지구까지 차량으로 약 30분 거리이며, 뉴어크 국제공항과 라과디아 공항도 20분 내로 이동할 수 있다. 미국 최대 한인 커뮤니티 중 하나인 뉴저지 한인타운과도 인접해 있다.

이번 사업에는 대우건설의 미국 투자법인 두사이(DUSAI)가 뉴욕 현지 부동산 개발기업 타마레스와 공동 시행사로 참여한다. 양사는 이달 말 합작법인(JV) 협약 체결과 토지 매입을 완료하고 남은 인허가와 투자자 모집 절차를 거쳐 2028년 착공할 계획이다. 공사 기간은 약 32개월로, 2031년 준공 및 운영을 거쳐 매각 예정이다.

대우건설은 1988년 시애틀 노인주택 사업, 1997년 뉴욕 맨해튼 트럼프월드 타워프로젝트 등 주택사업을 진행한 이후 약 20년 만에 미국 부동산 시장에 다시 진출한다. 앞서 2023년 뉴욕에 현지 법인을 설립하며 북미 부동산 시장 재진출 기반을 마련하기도 했다.

올 하반기에는 텍사스주 신흥 부촌 지역인 프로스퍼에서 상류층을 대상으로 최고급 주택과 호텔, 오피스 등을 조성하는 복합개발사업도 본격적으로 추진할 계획이다. 지난해 9월에는 정원주 회장이 프로스퍼를 방문해 현지 개발사와 복합 개발사업 협력 업무협약을 체결하기도 했다.

대우건설은 베트남 하노이 스타레이크 시티 등 신도시 개발사업을 통해 해외 부동산 개발에서 경쟁력을 입증해온 것이 이번 사업 수주 과정에서도 긍정적으로 작용했다고 설명했다. 대우건설 관계자는 “앞으로도 미국을 비롯한 주요 해외 부동산 시장에서 현지 우수 파트너와 전략적 협력을 바탕으로 개발사업을 지속 확대하고 글로벌 디벨로퍼로서 새로운 성장 동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.