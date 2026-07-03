與 국회 소집 요구서 제출에 국힘 반발…'강 대 강' 대치 계속

민주 "국회 정상화 협조해야" 압박에 국힘 '전면 보이콧' 단일대오 대응

후반기 국회 운영을 둘러싼 여야의 '강 대 강' 대치가 계속되고 있다.



더불어민주당이 11개 상임·특위 위원장을 단독으로 선출한 데 이어 7월 국회 소집 요구서를 내고 입법 속도전에 발동을 걸자 국민의힘은 '전면 보이콧' 입장을 강조하며 반박하고 있어서다.

국민의힘 의원들이 지난 6월 30일 국회 후반기 원 구성과 관련해 본회의장에서 상임위원장 선거 중단을 요구하며 규탄 시위를 벌이고 있다.연합뉴스

민주당은 3일 7월 임시국회 소집 요구서를 제출했다.



한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 최고위에서 "민주당은 즉각 7월 임시국회를 소집해 산적한 민생·개혁 입법 처리에 박차를 가하겠다"고 말했다.



그러면서 국민의힘을 향해 "국민의 삶을 내팽개친 국민의힘은 반드시 심판받을 것"이라며 "지금이라도 당리당략에 매몰된 몽니를 그만두고 국회 정상화에 협조하기를 바란다"고 강조했다.



민주당은 6일부터 진행되는 7월 임시국회를 앞두고 이날 워크숍을 열고 입법 전략 마련에도 착수했다. 민주당은 주요 국정 과제에 필요한 입법을 연내까지 마무리한다는 목표다.



민주당은 이를 위해 자당 단독으로 위원장을 선출한 상임위의 가동을 서두르고 있다.



실제 서영교 의원이 위원장으로 있는 국회 법제사법위원회는 전날 국민의힘 위원들이 불참한 가운데 민주당 김승원 의원을 여당 간사로 선임했다.



재정경제기획위의 경우 이날 전체 회의를 열려다 7일로 조정했다. 7일 회의에서는 간사 선임과 업무보고 등의 일정을 진행할 예정이다.



국민의힘은 국회 일정에 대한 전면적 보이콧 방침으로 민주당의 드라이브에 맞대응하고 있다.



김승수 원내운영수석부대표는 연합뉴스에 "어제 의총 후 백브리핑대로 민주당의 전향적인 상황 변화가 없으면 7월 국회 일정은 보이콧 예정"이라고 밝혔다.



국민의힘은 일단 단일대오를 유지하면서 국회 파행의 책임을 민주당에 묻는 데 집중하는 모습이다.



일각에서 민주당이 국민의힘 몫으로 남긴 7개 상임위 위원장을 받아야 한다는 목소리 등이 나오자 적전 분열을 경계하면서 전선을 최소화하는 데 주력하고 있다.



원내지도부 관계자는 "어제 의총에서 7곳의 상임위라도 받고 싸워야 하는 것 아니냐는 소수 의견도 있었지만, 대부분은 전반기에 이어 이번에도 끌려가면 안 된다는 게 다수였다"며 "초·재선 의원들은 싸울 방법을 내놓아야지 옛날에 해봤는데 잘 안됐다는 얘길 할 거면 중진 의원들이 왜 있겠느냐는 식의 얘기까지 했다"고 전했다.

<연합>