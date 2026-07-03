김지민, 학창시절 '돌림 왕따' 피해 "가해자 이름 기억…사과받고 싶다"

코미디언 김지민이 학창 시절 돌림 왕따를 당했던 아픈 기억을 털어놓는다.

오는 4일 오전 10시 방송되는 SBS 플러스(Plus) '이호선의 사이다' 27회에서는 ‘악마를 보았다, 일상이 된 폭력’을 주제로 학교폭력과 언어폭력의 상처를 조명한다.

김지민. SBS Plus '이호선의 사이다' 제공

이날 방송에서는 학교폭력 가해자가 된 딸을 둔 부모의 사연이 공개된다. 이를 들은 김지민은 학창 시절 자신이 겪었던 왕따 경험을 조심스럽게 털어놓으며 모두를 놀라게 한다

김지민은 이날 "우리 때는 돌림 왕따가 있었다"라며 기간을 정해 누군가를 왕따를 만든 뒤 다음 상대로 넘어가는 잔혹한 방식에 대해 설명했다.

김지민은 "언젠가는 내 차례가 오겠구나 생각했는데 결국 내 차례가 왔다"라고 당시를 떠올렸다. "그날 워커를 신고 학교에 갔는데 누군가 신발 안에 물을 가득 담아놨더라"라고 충격적인 사연을 전한다.

이어 "그런데 아무렇지 않은 척 신나게 걸어갔다"라며 "반응이 없으니까 재미가 없어서 왕따를 그만하더라"라고 담담히 고백했다.

김지민은 무엇보다 "저한테 피해를 줬던 주동자 두 명의 이름을 아직도 기억한다. 지금도 사과를 받고 싶다"라며 학창 시절의 상처가 현재까지도 남아 있음을 전해 모두를 숙연하게 한다.

반면 이호선 숭실사이버대 교수는 자신의 학창 시절 별명을 공개하며 분위기를 환기시킨다.

이 교수는 자신과 닮은 외모를 가진 친구와 함께 "학창 시절 별명이 '쌍라이트'였다"라고 전해 웃긴다. "당시에는 함께 웃고 넘겼지만 성인이 된 뒤 같은 별명으로 불린 친구는 큰 상처를 받아 동창회에도 나오지 않았다"라며 "외모를 희화화하는 말도 분명한 언어폭력이 될 수 있다"라고 짚는다.

제작진은 "이번 방송에서는 학교폭력과 언어폭력이 남기는 깊은 상처를 현실적인 사례를 통해 돌아본다"라며 "김지민의 진솔한 고백과 이호선의 따뜻한 조언이 시청자들에게 깊은 공감과 울림을 전할 예정"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>