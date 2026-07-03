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송지효 '숏컷 논란' 해명…"월급 토해내라며 항의 전화"

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배우 송지효가 이른바 '숏컷 사건'에 대해 해명했다.

 

송지효는 2일 유튜브 채널 '송지효'에서 헤어·메이크업·스타일리스트를 담당하는 스태프들을 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

송지효. &#39;송지효&#39; 유튜브 캡처
송지효. '송지효' 유튜브 캡처

송지효는 "내가 홍다(헤어 담당)한테 사죄해야지. 머리 자른 거"라고 했다.

 

그러자 송지효 헤어 담당 스태프는 "나는 새벽에 문자를 받았다. 이 언니가 머리 묶어서 장난치는 줄 알았다. 근데 우리 집에 왔는데 정말 그러고 나타났다"고 말했다.

 

그는 "이미 만신창이로 왔다. 근데 수습을 할 수 있는 상황도 아니었는데 해야 했다"고 했다.

 

이어 "그래서 우리 집 화장실에서 머리를 잘라줬다. 처음에는 꼬랑지를 막 달고 오고 난리도 아니였다"고 말했다.

 

송지효는 "그러고 나서 사진을 올렸는데 그때 테러를 당했다. 그때 샵으로까지 전화가 왔다고 하더라. 왜 머리를 그렇게 잘랐냐고"라고 했다.

 

헤어 담당 스태프는 "난리도 아니었다. 멘탈 약한 사람이었으면 이미 요단강 건넜을 수도 있다"고 말했다.

 

그는 "그게 정말 컸다. 막 나보고 월급 토하라고, 토해내라고. 팬들은 얼마나 놀랐겠냐"고 했다.

 

이어 "근데 그것도 해프닝으로 간 거다. 근데 정말 큰 사건이었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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