7월 부과되는 재산세, 카드 절세하는 방법은?

오는 31일 기한 넘기면 3% 가산금 부과

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지

7월은 주택과 건축물 소유자에게 세금이 부과되는 재산세 납부의 달이다. 과세 기준일인 6월 1일 현재 주택과 건물을 소유한 납세자를 대상으로 주택분 재산세 1기분 고지서가 이달 일제히 발송된다. 납세자는 7월 16일부터 31일까지 해당 세액을 납부해야만 한다. 정해진 기한을 단 하루라도 넘길 경우 즉시 3%의 가산금이 부과된다. 따라서 납세자는 납부 일정을 정확히 숙지하고 카드사별 혜택 등을 활용하여 가계 부담을 줄이는 절세 방법을 미리 챙겨야 한다.

◆ 과세 기준일은 ‘6월 1일’, 매매 시 잔금과 등기일 꼼꼼한 확인 필수

3일 각 지방자치단체에 따르면 재산세의 과세 기준일은 매년 6월 1일로 고정되어 있다.

이날을 기준으로 현재 재산을 소유하고 있는 사람이 해당 연도의 재산세 전액을 납부할 의무를 진다. 만약 6월 2일 이후에 주택을 매도했다고 가정하더라도 올해 재산세는 6월 1일 당시의 소유자인 매도자가 부담하게 된다.

이러한 구조 때문에 주택 매매 시점이 과세 기준일 전후와 겹친다면 잔금 지급일과 소유권 이전 등기일을 철저하게 확인해야 한다. 이를 통해 세금 납부 주체를 사전에 명확히 정리하는 과정이 필수적이다.

주택분 재산세는 한 해 동안 내야 할 전체 세액을 절반씩 나누어 부과하는 방식을 취한다. 1기분은 7월 16일부터 31일까지 납부하며 나머지 2기분은 9월 16일부터 30일까지 부과된다.

다만 연간 재산세액이 20만 원 이하인 소액의 경우에는 각 지방자치단체의 조례에 따라 7월에 한 번에 전액 부과될 수 있다.

주택을 제외한 일반 건축물과 선박 그리고 항공기분 재산세는 7월에 부과되며 토지분 재산세는 9월에 납부 일정이 배정된다.

◆ 재산세 산정은 ‘과세표준 × 세율’ 적용, 1주택자 특례 비율은 자동 반영

재산세 납부액은 기본적으로 ‘과세표준 × 세율’ 공식을 바탕으로 계산된다. 여기서 과세표준은 정부가 정한 주택 공시가격에 공정시장가액비율을 곱하여 산출한다.

1세대 1주택자의 경우 서민 주거 안정을 위해 세금 부담을 낮추는 특례 비율이 적용된다. 구체적으로 공시가격 3억 원 이하 주택은 43%가 적용되며 3억 원 초과부터 6억 원 이하는 44%가 적용된다.

6억 원을 초과하는 주택은 45%의 공정시장가액비율을 적용받는다. 반면 1세대 1주택자가 아닌 다주택자나 법인의 그 외 주택은 60%의 단일 비율이 일괄적으로 적용된다.

이렇게 산출된 과세표준 금액에 4단계로 나뉜 누진세율을 곱하면 재산세 본세가 도출된다.

납세자가 실제로 내야 하는 최종 납부액은 이 본세에 도시지역분 세액과 지방교육세를 모두 더하여 결정된다. 지방교육세는 산출된 본세의 20%에 해당하는 금액으로 책정된다.

1세대 1주택자를 위한 공정시장가액비율 특례와 세부담 상한 제도는 납세자가 별도로 신청하지 않아도 관할 지자체의 세금 계산 과정에서 자동으로 반영된다.

특히 세부담 상한 제도는 전년도 대비 세금이 급격하게 폭등하는 것을 방지하는 안전 장치다. 주택 공시가격 구간에 따라 105%에서 130%까지 상한선이 다르게 적용된다.

◆ 납부 세액 250만 원 초과 시 분할납부 제도로 가계 자금 부담 완화

산출된 재산세 규모가 커서 일시 납부가 어렵다면 분할납부 제도를 적극적으로 활용하여 가계의 자금 부담을 덜 수 있다.

당해 납부해야 할 재산세액이 250만 원을 초과하는 납세자는 정기 납부기한 내에 관할 지방자치단체에 세금을 나누어 내는 분할납부를 신청할 자격을 얻는다.

분할납부를 계획하고 있다면 납기일이 임박해서 신청하기보다는 재산세 고지서를 수령하는 즉시 관할 시군구청 세무부서에 문의하는 것이 가장 바람직하다.

재산세는 국세가 아닌 관할 지자체에서 징수하는 지방세에 속한다. 지방세법에 따라 신용카드나 체크카드로 세금을 결제하더라도 납세자가 별도로 부담해야 하는 결제 수수료는 0원이다.

각 신용카드사에 따라 무이자 할부 결제를 지원하거나 포인트 적립 그리고 청구 할인 등의 다채로운 혜택을 제공받을 수 있다. 다만 카드사별 혜택 정책이나 이벤트 진행 기간은 수시로 변동된다.

또한 지방세 납부 금액 자체는 일반적인 상업 결제와 달라 카드 포인트나 마일리지 적립 실적에서 제외되는 경우도 빈번하게 발생한다.

그러므로 실제 세금을 납부하기 직전에 개별 카드사 고객센터나 위택스 누리집의 공지사항을 통해 최신 혜택 조건을 직접 확인하는 과정이 필요하다.

재산세 납부 절차는 위택스 누리집과 스마트 위택스 모바일 앱을 비롯하여 계좌이체, ARS 전화 결제, 은행 현금인출기, 지자체 직접 방문 등을 통해 간편하게 진행할 수 있다.

서울시 거주 납세자의 경우 서울시 전용 지방세 납부 시스템인 이택스를 활용하면 더욱 편리하다.

납부 기한을 단 하루라도 넘기게 되면 즉시 3%의 가산금이 일괄적으로 부과된다. 그 이후부터는 매달 납부 지연 기간에 비례하여 중가산금이 추가로 누적된다.

결국 철저한 납부 기한 관리가 가산금 낭비를 막는 가장 확실한 절세 방법이다. 종이 고지서 대신 전자송달 방식을 신청하고 은행 계좌나 신용카드 자동이체를 미리 연동해 두면 일부 지자체에서 소정의 세액공제 혜택을 제공하므로 사전에 등록해 두는 것이 경제적으로 이득이다.

1주택자를 위한 과세 특례와 세부담 상한은 시스템에서 자동으로 적용되지만 공시가격 산정이나 주택 소유 현황에 오류가 섞여 있을 가능성도 존재한다.

이 경우에는 고지서를 받은 직후 관할 지자체에 즉각적인 이의신청을 제기하여 잘못된 과세 내용을 바로잡아야 억울한 세금 납부를 피할 수 있다.