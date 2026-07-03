경북 예천 구제역 발생…인근 6개 시군 일시이동중지

경북도 예천군 소재 돼지농장에서 구제역이 발생했다. 방역당국은 인근 6개 시군의 경보단계를 ‘심각’으로 상향하고, 축산관계시설 종사자와 차량에 대한 일시이동중지를 발령했다.

경북에서 11년 만에 구제역이 발생한 3일 경북 예천군 한 한우 축사 인근에서 방역 당국이 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스

구제역 중앙사고수습본부는 경북 예천군의 돼지농장 한곳과 해당 농장 주변 500m 이내에 소재한 소 농장 5곳을 정밀검사한 결과, 구제역 발생이 확인됐다고 3일 밝혔다.

중수본은 지난달 25일 경북 소재 도축장을 정기 예찰·검사하는 과정에서 돼지내장 운반벨트에서 구제역 항원이 검출되자, 해당 도축장에 돼지를 출하한 39곳의 농장을 추적·정밀검사를 실시했고, 돼지 5500두를 사육하는 예천군 농장에서 감염항체(NSP)가 검출(2두)됐다.

중수본은 이어 인근 500m 내 소 농장도 정밀검사를 실시했고, NSP가 검출된 농장 인근에 소재한 소 농장 5곳에서 구제역 항원 양성을 확인했다.

이에 따라 중수본은 기존에 관심 단계였던 위기 경보를 발생 및 인접 6개 시군의 경우 심각단계, 그 외 지역은 주의단계로 상향했다. 6개 시군은 경북도 예천군·안동시·의성군·상주시·문경시·영주시, 충북도 단양군이다.

또 이날부터 5일 10시까지 48시간 동안 발생·인접 6개 시군 우제류 농장과 도축장·사료공장 등 축산관계시설 종사자·차량에 대한 일시이동중지를 발령했다.

경북 예천에서 구제역 발생이 확인된 3일 정부세종청사 구제역 중앙사고수습본부에서 박정훈 농림축산식품부 식량정책실장이 방역상황 점검회의를 주재하고 있다. 경북에서 구제역이 발생한 것은 지난 2015년 3월 31일 이후 11년 만이다. 연합뉴스

현재 구제역 확산 방지를 위해 해당 농장들에 초동방역팀·역학조사반을 파견해 외부인·가축·차량의 농장 출입을 통제하고 역학조사를 실시하고 있다.

해당 농장에서 소와 돼지에 대한 정밀·임상검사 결과, 구제역 증상 개체가 없고 농장 단위에서는 항체양성률이 높은 수준을 보여 감염이 확인된 양성 개체 돼지 14두, 소 24두만 처분할 계획이다.

중수본은 발생농장으로부터 3km 이내 방역대 소·돼지 등 우제류 사육농장 125곳은 임상예찰 등을 집중 실시하고, 발생지역과 그 주변으로 구제역 확산을 차단하기 위해 광역방제기, 방역차 등 가용한 소독자원 58대을 동원해 집중 소독하기로 했다.

이와 함께 발생지역인 예천군과 인접 6개 시군 전체 우제류 농장 7976곳, 84만 마리에 대해 긴급 예방접종과 임상검사를 실시하고, 전국 우제류 사육농장을 대상으로 전화예찰 등을 일제히 실시할 계획이다.

중수본은 “이번 구제역은 돼지농장과 소 농장에서 발생이 확인돼 구제역 확산 방지를 위해 긴급 백신접종·농장 집중소독 등 방역 조치에 농가들의 긴밀한 협조가 필요한 상황”이라며 “각 농장도 방역수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.