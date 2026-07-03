[속보] 서울 배재고, 6일 광주일고 사과 방문… 5·18민주묘지 참배도

3일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 놓여 있던 배재고 야구부 비판 및 응원 화환이 수거되고 불법적치물 정비 및 물품보관 안내장이 바닥에 붙어 있다. 배재고 야구부는 지난달 29일 고교야구 대회 도중 상대 팀 광주일고를 향해 '스타벅스 가야지' 응원 구호를 외쳐 논란을 빚었고 대한야구소프트볼협회는 스포츠공정위원회를 개최해 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 배재고 앞에는 논란과 관련된 야구부 비판 및 응원 화환이 다수 놓여 있었으나 지난 2일 도로법 제74조에 근거, 강동구청에 의해 수거 됐다. 뉴시스

서울시교육청은 3일 오후 긴급 브리핑을 열고 배재고 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 약 80명 규모 방문단이 6일 오후 3시 광주제일고를 방문해 사과한다고 밝혔다.