[속보] 서울 배재고, 6일 광주일고 사과 방문… 5·18민주묘지 참배도 입력 : 2026-07-03 14:08 김은재 기자 ash@segye.com 구글 네이버 유튜브 3일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 놓여 있던 배재고 야구부 비판 및 응원 화환이 수거되고 불법적치물 정비 및 물품보관 안내장이 바닥에 붙어 있다. 배재고 야구부는 지난달 29일 고교야구 대회 도중 상대 팀 광주일고를 향해 '스타벅스 가야지' 응원 구호를 외쳐 논란을 빚었고 대한야구소프트볼협회는 스포츠공정위원회를 개최해 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 배재고 앞에는 논란과 관련된 야구부 비판 및 응원 화환이 다수 놓여 있었으나 지난 2일 도로법 제74조에 근거, 강동구청에 의해 수거 됐다. 뉴시스 서울시교육청은 3일 오후 긴급 브리핑을 열고 배재고 교직원·지도자·학생선수·학부모 등 약 80명 규모 방문단이 6일 오후 3시 광주제일고를 방문해 사과한다고 밝혔다. 김은재 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 김은재 이슈 나우 더보기 차은우, 군 복무 중 천주교 세례 받았다… 세례명 '사도 요한' 송혜교, 15년째 사비로 후원… 워싱턴 DC에 역사 안내서 1만 부 기증