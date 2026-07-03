한국판 스타링크 띄운다…2035년 저궤도 위성망 완성

수백기 위성으로 6G 시대 대비…통신주권 핵심 인프라 구축

달 착륙 목표 2030년으로 앞당겨…우주경제 선점 도전

정부가 위성 수백기로 구축되는 한국형 저궤도 위성통신망을 2035년까지 완성하고 달 착륙 시점도 2030년으로 앞당기기로 했다.



오태석 우주항공청장은 3일 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회'에서 이런 '우주항공산업 육성전략'을 공개했다.

오태석 우주항공청장이 3일 경남에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 전략발표를 하고 있다.

육성전략은 이날 이재명 대통령 주재로 열린 국가우주위원회에서 의결됐다.



우선 정부는 2035년까지 수백 기 위성을 띄우는 독자적 저궤도 위성통신망 체계를 구축하기로 했다.



오 청장은 "우주 강국은 저궤도 위성통신망 구축을 위해 전력 다하고 있다"며 "저궤도 위성통신망은 국가안보와 통신주권 지키는 핵심 인프라이며 6G 시대 뒷받침하는 국가 전략 인프라"라고 말했다.



그러면서 그는 이런 위성통신망 구축 과정에서 국내 위성과 발사체 제작 역량 생태계가 획기적으로 발전할 것이라고 강조했다.



2030년 조기 달 착륙을 통해 달 경제영토를 개척하겠다는 계획도 소개했다.



2032년 차세대발사체를 통해 예정된 달 착륙선에 앞서 2030년 누리호를 통해 민간 소형 달 착륙선을 먼저 보낸다는 복안이다.



이와 함께 2029년 달 궤도 통신위성, 2031년 지구·달 과학탐사선 발사 등을 통해 달 탐사시대를 열 계획이라고 오 청장은 밝혔다.



그는 "아폴로 11호 이후 50여년이 지났지만, 달 착륙은 여전히 세계 최고 기술 필요한 분야고 지금까지 성공한 나라는 5개 나라에 불과하다"며 "그만큼 어려운 도전이지만 매년 한단계씩 기술 축적해 미래 우주경제 참여할 기반을 착실히 마련하겠다"고 말했다.

또 경남 창원·사천·진주, 전남 순천·고흥 등 우주항공 기업과 인프라가 집적된 남해안을 '우주항공 벨트'로 완성하겠다는 계획도 그는 소개했다.



이를 위해 사천 우주청 인근에 민관합작 연구소와 우주탐사 핵심 인프라를 구축하고 새 기업을 유치해 우주항공 허브로 조성하겠다고 그는 설명했다.



오 청장은 "전략을 빠르게 추진해 우주항공산업이 대한민국 성장동력이 되고 대한민국 경제 영토를 우주로까지 확장하는 시대를 열어가겠다"고 말했다.

<연합>