한화, 우주·AI에 55조원 투자…영남권 중심 우주항공 생태계 조성

한화가 2040년까지 우주항공과 인공지능(AI) 산업에 총 55조원을 투자해 독자 발사체와 위성망, 국방 AI를 아우르는 통합 우주 인프라를 구축한다. 이를 통해 영남권을 중심으로 대한민국 우주항공 산업 생태계를 조성해 지역균형발전에 기여할 계획이다.

김동관 한화 부회장은 3일 경남 진주 경상국립대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이러한 내용을 담은 ‘AI 우주강국 중장기 전략’을 발표했다. 그는 한화의 목표를 우주 주권 확보, 자주국방 위한 국방 AI 역량 구축, 영남권 중심 우주항공 생태계 완성으로 제시했다.

김동관 한화 부회장이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

우선 한화는 독자 발사체와 위성 기술을 기반으로 통합 우주 인프라 구축에 나선다. 우주에서 정보를 수집하면, AI가 이를 분석해 우리 군의 판단과 작전 수행으로 이어지는 시스템을 만들겠다는 것이다.

이를 위해 한화에어로스페이스는 우주 발사체에 약 23조원을 투자할 계획이다. 단조립장과 발사체 개발 시험시설을 구축하고, 향후 상업발사로 전환해 독자적인 우주수송 능력을 확보한다.

김 부회장은 “우주 주권 확보를 위한 첫 단추는 독자 발사체 개발”이라며 “한화는 독자 발사체 개발을 통해 우리나라가 원하는 위성을 원하는 시간, 원하는 위치로 우주에 다다를 역량을 확보하겠다”고 강조했다.

한화시스템은 초저궤도 SAR(합성개구레이더) 위성과 우주 AI 데이터센터, 위성통신망 확보에 약 20조원을 투자한다.

통합 우주 인프라는 고도 350㎞ 관측위성군과 400㎞ 상공에 구축할 우주 AI 데이터센터, 고도 900㎞에 배치되는 저궤도 위성통신망으로 구성된다. 한화시스템은 2031년까지 SAR 위성 64기를 운영하고, 저궤도 통신망은 위성 192기로 서비스를 시작한 뒤 60기 이상을 추가 발사할 계획이다.

김동관 한화그룹 부회장이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 참단산업 발전비전 국민보고회에서 발언하고 있다. 뉴스1

한화는 국방 AI 역량 강화에도 10조원 이상을 투자한다. 2030년까지 경남 창원에 국방 AI 데이터센터를 구축해 우주와 지상·해상·공중에서 수집한 정보를 통합 분석할 예정이다. 김 부회장은 “한국은 더 이상 하드웨어만 강한 나라가 아닌 세계 최고 수준의 국방AI를 보유한 나라로 도약할 수 있다”고 말했다.

국방AI 데이터센터는 올해 45MW(메가와트) 규모로 시작해 2032년까지 135MW까지 단계적으로 확장하며, 필요한 전력은 한화에너지의 발전자산과 연계해 확보할 계획이다.

특히 국방AI 데이터센터는 외부에 의존하지 않고 독립적으로 자체 관리할 수 있는 폐쇄형 고보안 데이터센터로 구축된다. 우주 데이터센터와 병행해 한쪽이 무력화되더라도 작전이 중단되지 않도록 운영할 방침이다.

또 한화는 2040년까지 개발비 약 2조원을 투입해 전장 데이터를 학습·추론하는 실전 특화 국방 AI 모델인 ‘디펜스 오에스’(Defense OS)를 개발한다.

디펜드 오에스는 한반도 작전 환경에 특화된 서비스를 제공한다. 이를 통해 K9 자주포부터 무인수상정과 잠수정, 자율형 드론과 무인기 등이 스스로 판단하고 대응하는 지능형 무기체계로 진화하게 된다. 여기에 유무인 복합 체계(MUM-T)와 대드론체계(C-UAS)가 더해져 전력이 배가될 전망이다.

한화는 지역인재 양성, 협력업체 기술경쟁력 제고, 스타트업과 연구기관의 동반성장이라는 세 개의 축을 바탕으로 대한민국 우주항공 산업 생태계를 완성시킨다는 계획이다. 김 부회장은 “지역인재가 지역에서 배우고, 지역 기업이 세계 시장에 도전하고, 지역 생태계가 대한민국의 미래를 담보하는 이런 선순환 구조야말로 한화가 생각하는 산업 생태계의 완성”이라고 말했다.

한화는 지역인재 양성을 위해 부산대, 창원대, 경상대 등 지역 대학과 산학과제수행, 장학생 선발, 재직자 재교육 등을 진행 중이다. 향후 학부 계약학과 설치와 계약정원제 대학원 운영 등으로 협력을 확대하는 한편 지역 협력업체와의 상생 프로그램을 적극 추진할 예정이다.