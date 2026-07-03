SK “영남에 140조 투자”… 아시아 최대 ‘AI 데이터센터 허브’

SK가 영남권이 아시아 최대 인공지능(AI) 인프라 허브 구축의 출발점이 될 수 있도록 140조원을 투자하겠다는 포부를 밝혔다.

SK텔레콤은 3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 이 같은 내용의 영남권 투자 세부 계획을 발표했다.

정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 발표하고 있다. 뉴스1

이번 계획은 총 1000조원을 투자해 전국에 AI데이터센터를 구축하고 아시아 최대 AI인프라 허브를 조성한다는 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’의 일환이다. 첫 출발점은 영남이다. SK는 울산에 1GW 규모 AI 데이터센터를 조성한다. 현재 추진 중인 100MW 규모 데이터센터에 더해 900MW를 추가 확장하는 방식이다. 울산 외 영남권에 단계적으로 1GW 넘는 AI데이터센터도 추가로 조성한다. 이를 위해 외자 유치를 포함 약 140조원이 투자된다. 추가 사업 후보지는 유관 부처와 검토 중이다.

SK는 2029년부터 5GW규모의 AI데이터센터를 단계적으로 가동하고 중장기적으로는 전국에 15GW 규모까지 확대한다고 밝혔다. 사측은 1단계 목표인 5GW 규모의 AI데이터센터 구축이 단순 데이터센터 건설을 넘어서는 초대형 프로젝트라고 설명했다. 부지 약 75만평, 그래픽처리장치(GPU) 300만장, 고대역폭메모리(HBM) 2400만장, 약 3350조원 투자가 필요한 규모다.

3일 정 사장이 경남 진주에서 열린 국민 보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. 뉴시스

정재헌 SK텔레콤 사장은 “대규모 AI데이터센터와 영남의 제조 산업 역량이 결합하면 생산성 혁신은 물론 제조 AI를 실증하고 확산하는 허브로 성장할 수 있다”며 “AI로 새로운 경부고속도로를 만들어 가겠다”고 말했다.