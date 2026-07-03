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피시방 금고서 돈 훔치고 직원 조롱한 10대 3명 검거

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논란 확산하자 부모와 경찰에 자진 출석…"호기심에 범행"

피시방 금고에서 현금을 훔치고 직원을 조롱한 초등학생들이 경찰에 붙잡혔다.

강원 삼척경찰서는 특수절도 혐의 등으로 10대 3명을 붙잡아 조사하고 있다고 3일 밝혔다.

이들은 지난달 19∼25일 삼척 한 피시방 금고에서 총 네 차례에 걸쳐 현금 8만원을 훔친 혐의를 받는다.

독자 제공
독자 제공

업주에 따르면 이들 중 일부는 범행 이후 피시방 폐쇄회로(CC)TV를 향해 허리 숙여 인사하거나, 매장을 나서며 엄지손가락을 치켜세우는 등 조롱하는 듯한 행위를 하기도 했다.

업주는 "피해 금액은 많지 않았지만 돈보다 아이들의 행동이 더 충격적이었다"며 "CCTV가 있는 것을 알면서도 태연하게 범행하고, 카메라를 향해 인사까지 하는 모습을 보고 황당했다"고 토로했다.

이들은 모두 만 10세 이상 14세 미만인 형사미성년자(촉법소년)로, 형사 처벌 대상에는 해당하지 않는 것으로 파악됐다.

논란이 확산하자 이들은 부모님과 함께 경찰에 자진 출석해 범행을 인정한 뒤 용서를 구했다.

범행 동기에 대해서는 "호기심으로 했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 경위 등을 조사한 뒤 춘천지법 소년부에 이번 사건을 넘길 예정이다.

<연합>

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