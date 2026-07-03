호남발 ‘송영길 출마론’ 민주당 전당대회 최대 변수 되나

전남·광주 지역 권리당원 및 지지자, 전남 22개 시·군 순회 대장정 마침표

“당내 갈등 수습·민주 정권 성공 이끌 강력한 리더십 갖춘 지도자…” 호소

수도권·경남 등 전국적 확산 기류… 8·17 전대 판도 뒤흔들 핵심 변수 주목

더불어민주당의 오는 8월 17일 전국당원대회를 앞두고 당의 심장부인 호남에서 점화된 ‘송영길 당대표 출마론’이 정국을 뒤흔들 강력한 변수로 급부상하고 있다.

전남 22개 시·군 전역에서 릴레이 순회 행동을 마친 당원들이 광주에서 대규모 세 과시에 성공하면서, 장고를 거듭하고 있는 송 의원의 등판 시계도 한층 빨라질 것이라는 전망이다.

더불어민주당 전남·광주 지역 권리당원과 지지자들이 3일 오후 2시 광주 동구 옛 전남도청 앞 광장(민주광장)에 집결해 ‘송영길 국회의원 당대표 출마 촉구 대회’를 열고 있다. 독자 제공

더불어민주당 전남·광주 지역 권리당원과 지지자들은 3일 오후 2시 광주 동구 옛 전남도청 앞 광장(민주광장)에 집결해 ‘송영길 국회의원 당대표 출마 촉구 대회’를 열고 대장정의 피날레를 장식했다.

이번 집회는 지난달 29일 광양·여수·고흥 등을 시작으로 5일간 전남 시·군 전역을 순회하며 송 의원의 당대표 출마 여론을 모아온 당원들의 조직적 행보가 결집한 결과물이다.

이날 광장에 모인 지지자들은 현 정국에서 당내 계파 갈등을 수습하고 안정적인 리더십을 구축하기 위해서는 풍부한 정치적 경륜을 가진 송 의원이 전면에 나서야 한다고 목소리를 높였다.

특히 이들은 인천시장과 6선 국회의원을 지낸 송 의원의 이력을 강조하며, 그가 김대중·노무현 전 대통령의 정통 정신을 계승해 호남의 정치적 염원을 실현할 유일한 중량감 있는 지도자라는 점을 전면에 내세웠다.

이날 집회를 주도한 최영호 ‘전남광주 송영길 민주당대표 출마 촉구 준비위원회’ 위원장은 대회사를 통해 송 의원의 결단을 촉구했다.

최 위원장은 “송영길 의원만이 현재의 당내 갈등을 일거에 해결하고, 민주정부의 성공을 견인할 수 있는 강력한 리더십을 발휘할 지도자”라며 “우리는 송 의원이 더 이상 침묵하지 말고 당대표 선거에 출마해 이재명 대통령과 함께 대한민국의 민주주의를 한 단계 더 성숙시켜 줄 것을 촉구한다”고 말했다.

송 의원의 출마를 요구하는 목소리는 호남을 시작으로 경남 지역 시민사회는 물론, 최근 경기 고양시 김대중 전 대통령 사저 앞 기자회견 등 수도권 권리당원 그룹으로까지 급격히 확산되는 양상이다.

지역 정가의 한 관계자는 “당내 최대 기반인 호남의 압도적인 당심이 조직적으로 결집한 데다 전국적인 연쇄 반응이 일어나고 있다”며 “사법 리스크를 털어내고 정치적 무게감을 더한 송 의원이 이 같은 ‘바닥 민심’의 요구에 응해 출마를 공식화할 경우, 이번 민주당 전당대회는 예측 불허의 격전장으로 재편될 것”이라고 내다봤다.