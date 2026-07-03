李대통령, 반도체 메가프로젝트 속도전…6일 민관합동점검회의

이재명 대통령이 6일 청와대에서 반도체 클러스터 민관합동점검회의를 주재하고 정부의 반도체 메가프로젝트 추진 상황을 직접 점검한다.

강유정 청와대 수석대변인은 3일 “대한민국 대도약 3대 메가프로젝트의 차질 없는 추진을 위한 반도체 클러스터 민관합동점검회의를 6일 청와대에서 개최한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 뉴스1

이번 회의는 정부가 지난달 29일 발표한 3대 메가프로젝트 가운데 서남권 반도체 클러스터를 비롯한 반도체 산업 육성 계획의 추진 현황을 점검하고 후속 조치를 논의하기 위해 마련됐다. 프로젝트 발표 이후 약 일주일 만에 열리는 첫 전략 점검회의다.

이 대통령은 이날 경남 진주에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서도 “대통령인 제가 세심하게 살피겠다”고 밝힌 바 있다.

6일 열리는 회의에는 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장을 비롯해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관 등 관계 부처 장관이 참석한다. 지방자치단체에서는 민형배 전남광주통합특별시장이, 민간에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 사장급 인사가 참석해 사업 추진 상황을 공유할 예정이다.