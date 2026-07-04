집값 가르는 브랜드 얼굴…건설사들이 ‘색채 표준’ 만드는 이유

IPARK현대산업개발이 KCC와 손잡고 아이파크 단지에 적용할 색채와 도장 기준을 새로 만든다. 단지마다 달랐던 외관과 공용공간의 색채를 하나의 기준으로 묶고, 색약자와 고령자도 공간을 쉽게 구분할 수 있는 설계도 적용한다.

IPARK현대산업개발 제공

4일 업계에 따르면 IPARK현대산업개발은 지난 26일 서울 서초구 KCC 본사에서 KCC와 ‘아이파크 브랜드 시그니처 컬러 기준 정립 및 색채 매뉴얼 개발’을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 박희윤 IPARK현대산업개발 개발본부장과 백창기 KCC 부사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 앞으로 아이파크 단지 외관과 주동, 지하주차장, 공용공간 등에 적용할 색채와 도장, 자재 기준을 표준화한다. 이를 매뉴얼북으로 만들어 아이파크 현장에 공통으로 적용할 계획이다.

같은 브랜드라도 단지별 설계와 시공 시기에 따라 달라질 수 있었던 색상과 마감 기준을 통일해 브랜드 이미지를 강화하고 현장 품질 관리의 편차도 줄이겠다는 취지다.

이번 협약은 HDC그룹이 창립 50주년을 맞아 추진한 브랜드 개편의 연장선이다. HDC그룹은 올해 주거와 유통, 레저 등 생활 사업 부문에서 기존 ‘HDC’ 대신 ‘IPARK’를 전면에 내세웠다. 주력 계열사인 HDC현대산업개발의 사명도 IPARK현대산업개발로 변경했다.

새 색채 체계에는 컬러 유니버설 디자인(CUD·Color Universal Design)이 반영된다.

CUD는 색각 특성이나 연령에 관계없이 누구나 시설과 정보를 쉽게 알아볼 수 있도록 색상과 명도, 채도, 문자 등을 함께 설계하는 방식이다. 비슷한 색을 구분하기 어려운 사람을 고려해 색상 차이에만 의존하지 않고 밝기와 형태, 글자 등 다른 정보도 함께 사용한다.

IPARK현대산업개발은 이를 지하주차장과 보행 공간, 차량 동선 등에 적용해 공간을 쉽게 구분하고 목적지를 찾을 수 있도록 할 계획이다. 차량과 보행자 동선을 분명히 나누고 비상시설과 출입구의 시인성도 높인다는 구상이다.

질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 국내 색각이상 유병률은 남성 5.9%, 여성 0.4%로 알려져 있다. 나이가 들면서 시력과 색 구분 능력이 떨어지는 사람까지 고려하면 공동주택의 안내 색채를 설계할 때 색상 외 정보를 함께 제공할 필요가 있다.

공동주택에 CUD를 적용하는 사례는 건설업계와 공공 부문에서 늘고 있다.

코오롱글로벌은 2022년 건설업계 최초로 CUD 도입을 발표했다. 색약자와 고령자도 공간 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 공동주택 색채 체계를 정비했다.

한국토지주택공사(LH)도 공공주택에 CUD 가이드라인을 적용해 왔다. 주동 출입구와 안내표지판, 지하주차장 차량 교차로와 보행 동선, 비상벨 등의 색채와 표시를 구분해 안전성을 높이는 방식이다.

KCC는 건축용 도료뿐 아니라 공동주택과 공공시설의 색채 설계 사업도 진행하고 있다. 지난해 두산건설과 ‘위브’와 ‘위브더제니스’에 적용할 내·외벽, 지하주차장, 부대시설의 컬러 매뉴얼 개발에 착수했다.

현대건설과는 지하주차장 길 찾기 시스템에 CUD를 접목한 ‘히어&썸웨어’를 개발했다. 이 디자인은 ‘레드닷 디자인 어워드 2025’ 디자인 콘셉트 부문에서 본상인 위너를 받았다.

업계 관계자는 “공동주택 색채는 단순히 외관을 꾸미는 요소를 넘어 주차장과 출입구, 보행 동선을 쉽게 구분하게 하는 안전 설계의 일부가 되고 있다”며 “단지별 색채 편차를 줄이고 컬러 유니버설 디자인까지 표준화하면 브랜드 정체성과 이용 편의성을 함께 높일 수 있을 것”이라고 말했다.