'나는 알지도 못한 채 태어나 날 만났고'… 모두를 울렸던 이소라, 7년 만 신곡

가수 이소라가 신곡의 티저 영상을 전격 공개했다. 마레힘 엔터테인먼트 제공

가수 이소라가 베일에 싸여 있던 신곡의 티저 영상을 전격 공개했다.

지난 3일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 이소라는 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게(Summer Breeze)’의 티저 영상을 공개하며 음악 팬들의 폭발적인 관심을 모으고 있다.

7년만의 신곡이기에 모두들 기다리고 있는 만큼, 그 전작 또한 다시 한 번 주목받고 있다. ‘Track 9’의 ‘나는 알지도 못한 채 태어나 날 만났고’라는 가사의 첫 줄은 시대와 세대를 뛰어넘어 깊은 울림을 주기에 충분했기에, 이소라의 목소리가 이번에는 어떤 감정을 가져다 줄 지 관심이 쏠린다.

서서히 모습을 드러내는 이소라. 이소라 '너의 얼굴 다 잊을게(Summer Breeze)' 티저 영상

공개된 티저 영상은 자욱한 안개와 연기 속에서 서서히 모습을 드러내는 이소라의 실루엣으로 시작된다. 이소라는 홀로 나무 의자에 앉아 마이크를 쥔 채 노래에 몰입하고 있으며, 주위를 둘러싼 은은한 조명이 신비로우면서도 아늑한 무대를 연출해 시선을 사로잡았다.

특히 이소라는 루즈핏의 아이보리 블라우스와 블랙 롱스커트를 매치해 절제되면서도 우아한 아우라를 발산했다. 지그시 눈을 감은 채 감정을 표현하는 이소라의 모습은 곡이 가진 쓸쓸하고 짙은 분위기를 고스란히 전달했다.

이와 함께 흘러나오는 신곡의 음원 일부 역시 리스너들의 귀를 단번에 사로잡았다. 이소라 특유의 섬세하고 깊은 음색이 몽환적인 멜로디, 풍성한 스트링 사운드와 완벽하게 어우러지며, 짧은 분량임에도 불구하고 가슴 먹먹한 여운을 남겼다.

압도적 몰입감을 선사한 티저. 이소라 '너의 얼굴 다 잊을게(Summer Breeze)' 티저 영상

영상의 후반부는 이소라의 실루엣이 암전 속으로 서서히 사라진 후 신곡 제목인 ‘너의 얼굴 다 잊을게’라는 문구가 강렬하게 새겨졌고, 압도적인 몰입감을 선사한 이번 티저는 완곡에 대한 대중의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

한편, 독보적인 음색으로 위로를 전하는 이소라가 7년 만에 발표하는 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게(Summer Breeze)’는 7월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 전격 발매된다.