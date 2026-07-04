'짱구 엄마' 성우 강희선 4일 별세… 47번 항암 치료받으며 26년간 '봉미선' 으로 살아

“짱구야, 흰둥이 산책 시켜줘야지!”

“이번 역은 신용산, 신용산역입니다.”

늘 우리 곁에 머물던 '국민의 목소리' 강희선 성우가 4일 별세했다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

애니메이션 ‘짱구는 못말려’에서 ‘짱구 엄마’ ‘봉미선’으로, 서울과 부산의 지하철 안내음성으로 늘 우리 곁에 머물던 강희선 성우가 별세했다.

서울과 부산 지하철 안내방송은 물론 애니메이션 짱구는 못말려에서 ‘봉미선(짱구 엄마)’ 목소리로 사랑받아온 ‘국민의 목소리’ 강희선 성우가 4일 오전 2시 10분쯤 인제대 상계백병원에서 지병으로 별세했다. 향년 65세.

유족에 따르면 서울 출신인 고인은 중경고와 서울예술전문대학 방송연예과를 졸업했다. 원래 배우를 꿈꿨지만 지도교수의 권유를 받아 성우의 길에 들어섰다. 대학생 2학년 시절, 1979년 TBC 성우극회 10기로 데뷔했으며, 이듬해 방송사 통폐합 이후 KBS 성우 15기로 활동을 이어갔다.

KBS 성우 15기로 활동을 이어간 故 강희선 성우. 연합뉴스

첫 더빙 작품은 KBS에서 방영된 애니메이션 '빨간 머리 앤'이었다. 이후 ‘베르사유의 장미’, ‘공각기동대’, ‘캡틴 플래닛’ 등 다양한 작품에서 활약했으며, 생전 국내 대표 여성 성우로 자리매김했다.

1996년부터는 서울과 부산 지하철 안내방송의 목소리를 맡았다. 서울지하철 1~8호선과 부산 지하철 1~4호선 안내방송을 녹음했으며, 대구 지하철 광고에서도 고인의 목소리를 들을 수 있었다. 일부 노선이 기계음으로 교체된 뒤에는 “사람의 정서가 느껴지지 않았다”며 아쉬움을 드러내기도 했다.

자신의 직업을 진정으로 사랑했던 故 강희선 성우. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

애니메이션 ‘짱구는 못말려’를 보고 자란 세대에게는 애니메이션 속 ‘엄마 봉미선’의 목소리가 더욱 기억에 남을 것이다. 상황에 따라 자유자재로 목소리를 바꾸는 故 강희선 성우의 역량은 감히 따라올 사람이 없었다.

이 밖에도 고인은 ‘무한지대 큐!’, ‘비타민’ 등 다양한 프로그램에서 내레이션을 맡으며 폭넓게 활동했다. 고인은 2002년 KBS 성우연기대상 최우수외화연기상, 2005년 최우수연기상을 받았고, 2018년에는 대한민국 대중문화예술상 국무총리 표창을 수상하며 공로를 인정받았다.

故 강희선 선우는 47차례의 항암치료를 받는 동안에도 녹음을 이어갔다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

2021년 대장암이 간으로 전이됐다는 진단과 함께 시한부 2년을 선고받았지만 故 강희선 성우는 끝까지 마이크를 놓지 않았다. 47차례의 항암치료를 받는 동안에도 ‘짱구는 못말려’ 극장판 녹음을 이어갔고, 입원 중에는 병실에서 지하철 안내방송을 녹음하기도 했다. 그는 마지막까지 성우로서의 책임감을 지켰다.

아들 안은석 본필름 대표는 “어머니는 언제나 성우라는 직업에 깊은 신념과 애정을 갖고 계셨다”고 전했다.

고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 6일 오전 7시 40분이다. 장지는 용인공원 아너스톤이다.