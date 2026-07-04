"균형발전 오래전부터 꿈꿔온 일"

"지지율은 바람, 성과는 산"…청년 일자리·지방 투자 확대 의지 강조

이재명 대통령이 4일 반도체·데이터센터·피지컬AI 등 3대 메가프로젝트 추진과 관련해 "지지율 관리를 위한 정치적 수단이 아니다"라며 "국민의 삶을 개선할 성과와 실적을 만들겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·구 트위터)에 글을 올려 "천지개벽을 위한 상전벽해 수준의 국토 대전환은 제가 취임하기 전 아주 오래전부터 꿈꿔왔던 일"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다.

이 대통령은 "취임 직후부터 균형발전을 위한 대규모 지방 투자와 개발을 위해 국가 차원의 준비를 하며 경제계에 협조를 요청해 왔는데 속도가 크게 나지 않았다"고 설명했다.

이어 "최근 정부의 인공지능(AI) 등 미래 첨단산업 중점 투자 정책과 AI 반도체 산업의 구조적이고 장기적이며 폭발적인 재편이 맞물리면서 대규모 지방 투자가 가능하게 됐다"고 했다.

이 대통령은 최근 지지율과 관련해 "지지율도 중요하지만 더 중요한 것은 국민의 삶을 개선할 성과와 실적"이라며 "지지율은 바람 같은 것이어서 오기도 하고 가기도 하며 강하기도 약하기도 하지만, 실적과 성과는 산 같은 것이어서 쉽게 변하지 않는다"고 말했다.

그러면서 "지지율은 성과와 실적을 자연스럽게 따라온다는 게 저의 오래된 생각"이라며 "만약 3대 메가프로젝트가 지지율 관리를 위한 정치적 수단이었다면 지방선거 전에 시작했을 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "균형발전, 포용적 지속성장, 대체불가 대한민국 건설을 위한 3대 메가프로젝트는 국민과 대한민국에 새로운 희망과 미래를 만들 것"이라며 "특히 기회를 잃고 좌절하는 대한민국 청년들에게 희망과 꿈, 활력을 되찾아주기 위해 총력을 다하겠다"고 했다.

<뉴스1>