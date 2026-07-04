한국성우협회, 강희선 성우 별세에 “소중한 자산으로 기리겠다”

“대한민국 성우계 위상 높이는 데 크게 이바지”

사단법인 한국성우협회는 4일 지병으로 별세한 강희선 성우를 추모하며 “고인의 예술혼과 깊은 헌신을 오래도록 기억하겠다”고 밝혔다.

한국성우협회는 4일 지병으로 별세한 강희선 성우를 추모하며 “고인의 예술혼과 깊은 헌신을 오래도록 기억하겠다”고 밝혔다. 연합뉴스

한국성우협회는 이날 “대한민국 성우 문화의 소중한 자산으로 길이 기릴 것”이라며 이같이 전했다.

이어 “평생을 목소리 예술에 바친 고인은 뛰어난 연기력과 성실한 작품 활동으로 대한민국 성우계의 위상을 높이는 데 크게 이바지했다”고 덧붙였다.

그러면서 “KBS 성우연기대상과 대한민국 대중문화예술상 국무총리 표창을 받는 등 우리나라 방송에술의 발전에도 큰 발자취를 남겼다”고 했다.

유족 측에 따르면 고인은 같은 날 오전 2시10분쯤 인제대 상계백병원에서 지병으로 세상을 떠났다. 향년 만 65세.

서울에서 태어난 고인은 중경고, 서울예전 방송연예과를 졸업했다. 배우를 꿈꾸다 지도교수의 권유로 성우의 길을 택했다.

서울예전 2학년 때인 1979년 TBC 성우극회 10기로 입사했다가 1980년 방송 통폐합으로 KBS 성우 15기가 됐다. 2013~2016년 KBS 성우극회장, 한국성우협회 수석 부이사장을 역임했다.

첫 더빙 애니메이션은 ‘빨간 머리 앤(KBS)’이었으며, 1980~1990년대 ‘주말의 명화’와 ‘토요명화’ 등이 안방극장을 점령하던 외화 전성시대엔 샤론 스톤, 미셸 파이퍼, 줄리아 로버츠, 니콜 키드먼 등을 연기했다.

1996년부터 서울과 부산 지하철 안내 방송을 맡았고, 대구 지하철 광고에도 목소리가 등장했다.

특히 젊은 세대에게는 애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 짱구 엄마역으로 잘 알려지기도 했다.

2002년 KBS 성우연기대상 최우수외화연기상, 2005년 KBS 성우연기대상 최우수연기상, 2018년 대중문화예술상 국무총리 표창을 받았다.

2021년 대장암 간 전이 진단과 함께 시한부 2년 선고를 받았다. 항암 치료를 47번 받으면서도 짱구 극장판 녹음을 14시간30분 동안 진행할 만큼 열의를 불태우기도 했다.

유족은 1남1녀(안은석·안지선<화가>) 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실, 발인 6일 오전 7시40분, 장지 용인공원 아너스톤. ☎ 02-2258-5940