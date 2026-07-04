“살면서 1등 처음 해 본 것 같다”… 이주승, ‘디렉터스 아레나’ 우승으로 상금 1억 획득

배우 이주승이 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램에서 최종 우승을 차지하며 상금 1억 원의 주인공이 됐다는 소식을 직접 전했다. 그는 작품에서 각본과 연출은 물론 주연까지 맡아 우승의 기쁨을 누렸다고 밝혔다.

배우 이주승이 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램에서 최종 우승을 차지하며 상금 1억 원의 주인공이 됐다는 소식을 직접 전했다. 그는 작품에서 각본과 연출은 물론 주연까지 맡아 우승의 기쁨을 누렸다고 밝혔다. 이주승 사회관계망서비스(SNS)

이주승은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 우승 소식을 알리며 기쁜 마음을 드러냈다. 그는 대한민국 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 ‘디렉터스 아레나’에서 각본과 감독, 주연을 모두 맡아 최종 우승을 차지했고, 그 결과 상금 1억 원을 받게 됐다고 전했다.

함께 공개한 사진에는 상금 패널을 들고 환한 미소를 짓고 있는 이주승의 모습이 담겼다. 우승의 순간을 기념하는 사진과 함께 직접 남긴 소감도 공개해 눈길을 끌었다.

이주승은 “살면서 1등 처음해 본 것 같다”고 벅찬 마음을 드러내며, “너무 행복하다”고 밝혔다. 이어 부족한 부분을 채워주며 함께 작품을 완성한 제작진과 배우들에게 감사의 뜻을 전했다.

그는 프로듀서를 비롯해 조감독, 촬영감독, 조명감독 등 제작진은 물론 함께 호흡을 맞춘 배우 윤소이와 모든 스태프, 출연 배우들에게 고마움을 전하며 이번 성과가 혼자의 힘으로 이룬 결과가 아니었다고 강조했다.

‘디렉터스 아레나’는 국내 숏드라마 감독들이 경쟁을 펼치는 서바이벌 형식의 예능 프로그램이다. 참가자들은 각자의 연출 역량과 작품성을 선보이며 경쟁을 이어왔으며, 최종회는 3일 전파를 타며 막을 내렸다.

이번 우승으로 이주승은 배우 활동뿐 아니라 연출과 각본 분야에서도 가능성을 입증했다. 그는 작품의 기획 단계부터 각본을 쓰고 직접 연출을 맡았으며, 주연으로도 참여해 하나의 작품을 완성하며 최종 우승이라는 결과를 얻었다.