靑경제수석 "메가 프로젝트, 박정희 시대 산업화와 비견될 규모"

"과거와 다르게 이번엔 균형·선도형 산업화…호남에 원전 필요할수도"

"해외로 가야 하나 고민하던 기업 회장들, 李대통령에 되게 고마워해"

하준경 청와대 경제성장수석은 4일 정부의 '3대 메가 프로젝트'에 대해 차원이 다른, 옛날의 산업화와 비견될 만한 규모"라고 말했다.



하 수석은 이날 노무현재단 유튜브 '정준희의 토요토론'에 출연해 "옛날 박정희 시대의 산업화를 1차 산업화라고 하면 지금은 2차 산업화다. 그런 크기라고 생각한다"며 이같이 말했다.

하준경 대통령비서실 경제성장수석이 지난 5월 15일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 '성장추세 반전을 위한 경제 패러다임 전환'을 주제로 열린 콘퍼런스에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 대담하고 있다. 연합뉴스

그는 "과거엔 불균형 산업화였지만 이번엔 균형적 산업화이고, 과거엔 선진국을 따라가는 추격형 산업화였다면 이번엔 우리가 앞서가는 선도형 산업화"라며 "많은 변화가 있고 지역들도 성장의 기회를 갖게 될 것"이라고 전망했다.



이어 "최대한 초고속으로 건설하고자 한다"며 "공장이 만들어지는 과정에서도 굉장히 많은 일자리가 생기고 경제에 많은 도움이 될 것"이라고 강조했다.



하 수석은 "(투자에 참여한 대기업의) 회장들이 대통령에게 되게 고마워한다. 평소에 잘 생각하지 못했던 전국의 고른 발전에 대해 생각할 수 있는 좋은 계기가 됐고, 생각해보니 '이걸 해야 한다'는 생각을 했다는 것"이라며 "국내에 모든 조건이 갖춰진 곳을 쉽게 찾을 수 없어서 (기업들이) 해외로 가야 하나 고민하던 상황이었다"고 전했다.



그는 프로젝트가 지나치게 대기업 친화적이라는 비판에는 "그래서 담합이나 불공정거래에는 상당히 강하게 대응하고 있다. 그런 거 하지 말고 혁신을 하시라는 것"이라며 "대기업이 옛날 방식으로 하기 어렵게 만들어놨다"고 설명했다.



하 수석은 반도체 클러스터가 들어설 호남 지역의 전력 문제에 관해선 "재생에너지 분야가 더 활성화될 것이 확실하지만 다 커버가 안 되는 것들은 원전이 필요할 수도 있을 것"이라고 했다.



이어 최근 기술 발전으로 원전의 안전성이 크게 향상됐다며 "기술로 생기는 문제는 기술로 극복하는 게 바른 방법"이라고 덧붙였다.



그는 투자 지역의 땅값이 급상승할 것이라는 우려에는 "땅값이 어느 정도 오르는 게 지역 분들에겐 좋은 거라고 생각하는 부분도 있지만, 그럼에도 불구하고 땅값이 오르는 걸 이용해서 돈을 벌거나 투기하는 건 막아야 한다"며 "(프로젝트가) 더 진행되면 그 부분도 대책이 있을 수 있다"고 언급했다.



하 수석은 인공지능(AI) 발전으로 늘어난 국부를 활용할 방안으로 거론된 '국민배당금' 논의에는 "과격하게 뭘 하는 상황은 아니고 주어진 초과 세수를 어떻게 하면 가장 잘 쓸지 고민하는 것"이라며 "대통령의 명확한 방침은 '잠재성장률을 높이는 데 쓰라'는 것"이라고 전했다.

<연합>