전남광주통합특별시, 2026년 첫 ‘살인진드기’ SFTS 환자 발생… 방역 비상

순천 거주 70대 여성 매실밭 작업 중 감염… 양성 판정 입원 치료

치사율 높은 3급 법정감염병… “야외활동 시 긴 옷·기피제 필수”

전남광주통합특별시가 공식 출범 후 첫 주말을 맞은 가운데 지역 내에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생해 방역당국이 긴급 예방수칙 준수를 당부하고 나섰다.

사진=연합뉴스

5일 전남광주통합특별시에 따르면 지역 내 첫 SFTS 확진 환자는 순천시에 거주하는 70대 여성 A씨로 확인됐다. A씨는 최근 매실밭에서 농작업을 하던 중 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염된 것으로 추정된다.

A씨는 지난달 27일부터 37.9도의 발열과 오심, 구토, 기력 저하 등 의심 증상이 발현돼 의료기관을 찾았으며, 최종 양성 판정을 받아 현재 입원 치료를 받고 있다.

제3급 법정감염병인 SFTS는 주로 참진드기의 활동이 왕성한 4월부터 11월 사이에 참진드기에 물려 감염된다. 감염 후 2주 이내에 38~40도의 고열과 위장관계 증상(오심, 구토, 설사 등)이 나타나며, 중증으로 진행 시 다발성 장기부전 등으로 사망에 이를 수 있다. 현재까지 예방백신과 특이 치료제가 없어 진드기에 물리지 않는 것이 가장 효과적인 예방법이다. 최근 5년간 전남지역에서는 2021년 9명(사망 2명), 2022년 14명(사망 5명), 2023년 16명(사망 7명), 2024년 8명, 2025년 9명의 환자가 발생했다.

진드기매개감염병 예방수칙 홍보물. 전남광주특별시 제공

통합특별시는 환자 발생지역과 인근 취약지역을 중심으로 방역소독을 실시하고, 의료기관 의심환자 신고체계를 강화할 계획이다.

정광선 전남광주통합특별시 보건복지본부장은 “SFTS는 치료제가 없어 진드기에 물리지 않는 것이 가장 중요하다”며 “농작업이나 야외활동 때는 긴 옷과 모자, 양말 등을 착용하고 기피제를 사용해야 하며, 야외활동 후 2주 이내에 발열 등의 증상이 나타나면 지체 없이 의료기관을 방문해 치료를 받아야 한다”고 강조했다.