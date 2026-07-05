제주 탑동 해상서 어선 좌초됐다 무사히 빠져나와

승선원 6명 모두 무사…해경 "안전수칙 잘 지켜야"

제주 탑동 방파제 인근 해상에서 어선이 암초에 걸렸다가 큰 피해 없이 빠져나왔다.



5일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 5시 56분께 제주시 탑동 월파방지 방파제 내측 해상에서 성산 선적 연안연승어선 A호(13t)가 좌초됐다는 신고가 해경에 접수됐다.

탑동 방파제 내측 해상 좌초 어선. 연합뉴스

해경이 현장에 출동해 파악한 결과 승선원 6명은 모두 무사하며, A호 선체는 왼쪽으로 40도가량 기울었고 선체 파손은 없는 것으로 확인됐다.



이후 만조 시간(오후 1시 42분)에 가까워지면서 선체 기울기가 정상으로 돌아오자 낮 12시 57분께 해경에서 섭외한 해양재난구조선에서 예인줄을 연결해 A호는 암초에서 무사히 빠져나올 수 있었다.



이초 완료 후에도 선체 침수는 없었으며, A호는 현재 성산항으로 이동 중이라고 해경은 전했다.



송상현 제주해경 수색구조계장은 "운항 부주의 등으로 인해 좌초·좌주 선박이 지속해 발생하고 있다"며 "제주 연안 항해 시 항내외 저수심 해역을 확인하고, 항·포구 입구 확인과 전방 주시 등 안전수칙을 잘 지켜 항해해달라"고 당부했다.

<연합>