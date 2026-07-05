그룹 ‘있지(ITZY)’ 멤버이자 배우로 활동 중인 유나가 수영장에서 보낸 일상을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

그룹 ‘있지(ITZY)’ 멤버이자 배우로 활동 중인 유나가 수영장에서 보낸 일상을 공개하며 팬들의 관심을 모았다. 유나 사회관계망서비스(SNS)

유나는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 별도의 글 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 있지 멤버들과 함께 수영장에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

사진 속 유나는 스트라이프 디자인의 원피스 수영복을 착용한 채 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 시원하게 드러난 어깨 라인과 균형 잡힌 몸매가 시선을 끌었으며, 탄탄한 허리와 골반 라인이 돋보이는 모습으로 건강한 매력을 보여줬다. 평소 꾸준한 자기 관리가 느껴지는 비주얼 역시 팬들의 눈길을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 물놀이를 마친 있지 멤버들이 타월을 두른 채 서로를 꼭 안으며 환하게 웃는 모습도 공개됐다. 편안한 분위기 속에서 자연스럽게 드러난 멤버들과의 돈독한 모습은 친밀함을 엿볼 수 있는 장면으로 관심을 모았다.

유나는 가수 활동뿐 아니라 배우로서도 활동 영역을 넓혀가고 있다. 배우 박신혜와 고경표 등이 출연하는 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’을 통해 본격적인 연기에 도전한 데 이어, 8월 방송을 앞둔 드라마 ‘최애의 사원’ 출연을 예고했다.

음악과 연기를 병행하며 다양한 분야에서 활동을 이어가는 가운데, 이번에 공개한 일상 사진은 무대 밖 자연스러운 모습과 멤버들 간의 끈끈한 우정을 보여주었다. 특히 건강한 이미지와 밝은 에너지가 담긴 사진들은 여름 분위기를 풍기며 온라인에서도 관심을 모으고 있다.