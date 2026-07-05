빅테크(거대기술기업)와 사회관계망서비스(SNS) 종주국인 미국에서도 16세 미만 미성년자에 대한 SNS 사용 금지를 지지해야 한다는 여론이 높아지고 있다.
3일(현지시간) 미국 조사전문기관 퓨리서치센터가 미국인 9750명을 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면 미국인 56%는 16세 미만 아동의 SNS 사용 금지를 지지한다고 답했다. 응답자 21%는 사용 금지를 반대한다고 말했고, 23%는 아직 이 문제에 대해 확신이 없다고 응답했다.
이번 조사에서 연령별로는 30·40대에서 16세 미만 미성년자에 대한 SNS 사용 금지를 지지하는 비율이 63%에 달했다. 이는 전 연령층 가운데 가장 높은 비율이다. 아울러 18세 미만 청소년 자녀가 있는 부모의 SNS 금지 지지 비율은 65%로, 18세 이하 자녀가 없는 응답자(52%)에 비해 상대적으로 높게 나타났다.
미성년자 SNS 사용 금지 찬반 의견은 지지하는 정당과 특별한 연관성을 보이지 않았다. 퓨리서치센터는 공화당원·공화당 성향 응답자의 59%, 민주당원·민주당 성향 응답자의 54%가 16세 미만 미성년자의 SNS 사용 금지에 찬성했다고 말했다.
응답자들은 SNS 계정 생성 전 부모 동의 필요, 나이 인증, 사용 시간제한 관리 정책 등이 필요한지 묻는 항목에 대해 각각 85%, 78%, 87%의 찬성률을 보였다. 특히 18세 미만 자녀가 있는 부모의 경우 각 질문에 대한 찬성 비율이 88%, 83%, 82%에 달했다.
현재 전 세계 국가들은 무분별한 SNS 사용이 미성년자의 정신건강 악화와 중독 등 심각한 사회 문제를 발생시킨다는 이유로 규제에 나서고 있다.
지난해 12월 호주는 16세 아동의 SNS 사용을 전면적으로 금지한 데 이어, 올해는 최대 과징금을 2배 인상하는 법 개정을 추진하고 있다.
지난달 영국도 16세 미만 SNS 사용을 금지하기로 했으며, 인도네시아와 아랍에미리트(UAE)도 규제에 나섰다. 미국에서는 실리콘밸리가 속한 캘리포니아주에서 유사한 내용의 법안이 논의 중이다.
빅테크 종주국 美도 “청소년 SNS 막자”
캘리포니아주, 관련 법 논의
빅테크(거대기술기업)와 사회관계망서비스(SNS) 종주국인 미국에서도 16세 미만 미성년자에 대한 SNS 사용 금지를 지지해야 한다는 여론이 높아지고 있다.
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