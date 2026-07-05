나토 무대 데뷔하는 李대통령… K방산 세일즈 외교 드라이브

7일부터 이틀간 주요국 회담

9∼11일 몽골 국빈 방문 예고

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석해 방산외교에 나선다. 나토 정상회의 참석 뒤에는 몽골을 국빈 방문해 핵심 광물 공급망 협력 등을 논의할 예정이다.

이재명 대통령. 이재명 대통령 SNS

위성락 청와대 국가안보실장은 3일 브리핑에서 “이 대통령이 7일부터 8일까지 튀르키예 앙카라에서 개최되는 2026 나토 정상회의에 참석한다”며 “이번 참석은 세계 국방비의 55%를 차지하는 최대 방산시장인 나토 동맹국들을 상대로 방산협력을 본격 추진한다는 의미”라고 밝혔다.



이 대통령은 7일 오후 앙카라에 도착해 마르크 뤼터 나토 사무총장을 면담하고 뤼터 총장과 함께 일본, 호주 등 인도태평양 파트너국 대표들과의 소인수회담을 갖는다. 이후 나토 방위산업포럼에 참석, 기조발언과 패널 토론을 하고, 저녁에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 주최하는 공식 환영 만찬에 참석한다.



8일에는 방산 협력 수요국들과 양자회담을 가질 전망이다. 위 실장은 이번 나토 정상회의 참석을 계기로 “K방산의 우수성과 신속한 조달 능력을 나토 동맹국 및 파트너국에게 직접 알리고, 글로벌 방산 수출 4대 강국 도약을 위한 구체적 협력 경로를 확보해 나가겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 9∼11일에는 몽골 국빈 방문 일정을 소화한다. 9일 우흐나 후렐수흐 몽골 대통령과의 정상회담을 갖고 핵심 광물 공급망 협력 강화 등을 논의한다. 같은 날 저녁에는 한·몽 비즈니스 포럼에 참석해 기조연설을 할 계획이다. 10일에는 독립운동가 이태준 열사 기념관을 방문하고 교민들과의 오찬간담회도 갖는다. 11일에는 몽골의 자유와 독립을 기리는 최대 명절 ‘나담축제’ 개막식에 참석한다.