합수본, 선관위 부실 대응 포착…채용 비리 사건도 수사

송파구 선관위원 참고인 소환…투표지 50% 인쇄 경위도 파악 중

감사원 지적 숨기고 허위 예산요구서 작성한 사건도 넘겨받아

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)는 지역 선거관리위원회가 투표용지 부족 가능성을 인식하고도 관련 지침을 이행하지 않은 정황을 포착했다.



5일 법조계에 따르면 합수본은 중앙선거관리위원회 서버 압수수색에서 '투표관리 업무 관련 유의사항 안내' 제목의 업무 연락 메일을 확보하고 이후 선관위 대응 과정을 파악하고 있다.

올림픽공원 개표소에 쌓여 있는 투표용지 보관상자. 연합뉴스

당시 중앙선관위는 사전투표 직후인 5월 31일 전국 구시군위원회에 '사전투표율이 낮은 투표구에선 투표용지 부족 상황이 발생할 수 있어 무번호 투표용지 추가 배부 등 대응방안 강구가 필요하다'는 취지의 업무 연락을 보냈다.



합수본은 지역 선관위가 이미 사전투표율이 나온 상황에서 업무 연락까지 받았음에도 관련 지침을 제대로 이행하지 않았다고 의심한다.



사전투표율이 저조함을 확인했다면 업무 연락에 따라 투표용지 부족에 대비했어야 하는데 제대로 된 준비가 없었다는 것이다.



지역 선관위가 기존에 마련된 지침과 규정을 준수했다면 투표 당일 투표용지가 부족한 최악의 사태는 막을 수 있었다는 것이 합수본의 시각이다.



합수본은 투표용지 인쇄 매수를 유권자의 50%로 축소한 경위도 계속해서 파악하고 있다.



전날도 송파구 선거관리위원 1명을 참고인 신분으로 소환해 투표용지 매수를 축소하는 과정에서 내부적으로 우려가 제기됐는지 확인했다.



합수본은 지난달 출범 이후 투표용지가 부족했던 투표소 관계자들과 지역 선관위 직원 등 70여명 이상을 조사하면서 당시 상황을 재구성하는 데 집중했다.



중앙선관위와 서울시선관위 관계자들에 대한 조사까지 마무리되면 윗선에 대한 조사도 이뤄질 것으로 보인다.



노태악 전 선관위원장과 선관위 직원들의 외유성 출장 의혹도 고발인 조사를 마친 만큼 관련자 조사가 이어질 것으로 전망된다.



한편 합수본은 선관위 채용비리 사건과 선관위 직원이 허위 예산요구서를 작성한 사건도 수원지검에서 넘겨받아 수사에 착수했다.



앞서 경기남부경찰청은 경기도선관위 총무과장과 인사계장이 2021년 경력직 채용 과정에서 일부 응시자의 면접점수를 임의로 조정한 사건을 수원지검에 송치했다.



아울러 중앙선관위 직원들이 감사원 지적 사항을 누락한 예산요구서를 만들어 기획재정부에 제출하고 예산을 지급받은 사건도 합수본이 수사한다.



합수본은 인사·예산 전담팀을 꾸리고 선관위 채용비리와 외유성 출장 의혹 등 운영 전반을 들여다볼 계획이다.



이를 위해 지난 1일 임홍석 창원지검 통영지청 부장검사를 추가 파견받은 데 이어 6일부터 평검사 2명을 추가 파견받는다.



수사 인력 보강을 위해 경찰 인력을 추가로 파견받는 절차도 진행 중이다.

<연합>