SKT의 대담한 도전…1000조원 넘는 AI 데이터센터 구축한다

SKT “한국을 아시아 AI 허브로”…AI 영토 넓힌다

SK텔레콤이 최대 15GW 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 추진한다. 국내에 대규모 AI 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 확보해 한국을 아시아 AI 인프라 허브로 키우겠다는 구상이다.

SK텔레콤은 5일 정부의 ‘AI 3강’ 전략과 지역 균형 발전 과제를 연계해 AI 데이터센터의 전력·입지·운영 체계 등 핵심 인프라 요소를 종합적으로 검토해 추진하겠다며 이같이 밝혔다.

정재헌 SK텔레콤 사장이 지난 3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 발표하고 있다. 뉴스1

업계에 따르면, 고성능 AI 컴퓨팅 인프라 구축과 메모리 가격 상승 등으로 1GW급 AI 데이터센터 구축에는 통상 약 70조원에 이르는 대규모 사업비가 투입된다. SK텔레콤 구상대로라면 총 1000조원이 넘는 사업비가 드는 셈이다. SK텔레콤은 자체 투자뿐 아니라 전략적 파트너 투자, 고객사 장기 계약, 프로젝트 파이낸싱 등을 통해 자금을 조달할 예정이다.

SK텔레콤이 대규모 AI 데이터센터 구축에 나서는 배경에는 전 세계적인 공급 부족이 있다. 글로벌 컨설팅사 맥킨지앤컴퍼니는 글로벌 데이터센터 수요가 매년 19~22%씩 성장하는 반면 공급이 따라가지 못해 2030년 미국에서만 약 15GW의 공급 부족이 발생할 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 우선 울산에 짓고 있는 1호 AI 데이터센터를 시작으로 영남권 전체에 2GW 이상 규모의 클러스터를 구축한다.

또 서남권에 1GW 데이터센터 추가 구축 등 국내에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 2029년부터 단계적으로 가동하고, 향후 수요와 투자 여건 등을 고려해 2035년까지 15GW 규모의 AI 데이터센터를 조성해나갈 계획이다. 이 과정에서 지역 균형 발전 정책과 연계될 수 있도록 정부와도 긴밀히 협의할 것으로 전해졌다.

AI 데이터센터 인프라의 핵심 요소는 반도체, 에너지 솔루션, 데이터센터 건설·운영 역량이다. SK그룹은 이 같은 핵심 역량을 계열사별로 확보하고 있으며, 이번 프로젝트에 그룹의 풀스택 AI 인프라 역량을 결집할 예정이다.

15GW 규모의 AI 데이터센터 구축은 한국이 AI 인프라 허브로 도약하기 위한 발판이 될 것으로 보인다. SK텔레콤은 AI 데이터센터를 경부고속도로, 초고속인터넷에 이은 대한민국의 세 번째 혁신 인프라로 보고 주도적으로 이끌어 나간다는 계획이다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 “이번 AI 데이터센터 구축은 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 준비하기 위한 것”이라며 “정부·산업계·지역사회와 긴밀히 협의해 대한민국이 아시아의 핵심 AI 인프라 허브로 성장하는 데 기여하겠다”고 말했다.