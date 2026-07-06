송파구 ‘찾아가는 어린이 경제 교육’ 실시

지역아동센터 16개소 330명 대상

전문강사 지도로 경제 이해도 높여

“아이에게 ‘돈’의 가치를 어떻게 설명해 주면 좋을까.”



서울 송파구가 지역 아동들이 올바른 경제관념을 갖고 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 돕기 위한 찾아가는 경제교육 프로그램 ‘두근두근 경제탐험대’를 본격 운영한다.



5일 구에 따르면 이달부터 12월까지 송파키움센터와 지역아동센터 16개소 아동 330명을 대상으로 찾아가는 경제교육을 실시한다. 구는 “기획재정부 조사 결과 초등학생의 경제 이해력이 낮은 수준에 머물러 있다는 점에 착안해 이번 교육을 기획했다”고 설명했다.



이번 교육은 KB금융공익재단의 민간 금융교육 자원과 연계해 전문성을 높인 것이 특징이다.



재단 소속 경제교육 전문 강사가 각 센터로 직접 찾아가 수업을 진행한다. 교육 내용 역시 아동의 학년과 연령대를 고려해 초·중등 눈높이 맞춤형으로 세심하게 구성했다.



특히 기존의 딱딱한 이론 주입식 교육에서 완전히 벗어나, 보드게임 등 다양한 교구와 체험형 놀이를 결합해 어린이들이 금융 개념을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 꾸몄다.