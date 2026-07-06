대한노인회, 정책 협의 창구로 급부상…무임승차부터 노인연령까지

'경로당 넘어 정책으로' 초고령사회 진입 맞춰 역할·존재감 확대

노인 인구가 폭발적으로 증가하는 가운데 대한노인회가 경로당 지원과 노인복지 사업을 넘어 노인 정책을 둘러싼 논의의 한 축으로 급부상했다.



초고령사회 진입으로 교통복지와 노인 기준 연령, 정년 연장 등이 현안을 놓고 정부·지자체와 소통하는 사례가 이어지며 노인 정책의 대표 협의 창구가 된 것이다.

대한노인회가 경로당 지원과 노인복지 사업을 넘어 노인 정책을 둘러싼 논의의 한 축으로 급부상했다. 연합뉴스

6일 서울시와 대한노인회 등에 따르면 서울시는 이달 중 도시철도 무임승차 기준 연령 조정과 70세 이상 어르신 버스 교통비 지원 방안 등을 논의하는 공청회를 열 예정이다.



이번 공청회는 지난달 대한노인회 서울시연합회가 서울시에 '어르신 대중교통 정책 관련 공청회 개최'를 공식 제안하면서 추진됐다.



서울시는 현재 만 65세인 도시철도 무임승차 기준 연령을 70세로 단계적으로 상향하는 대신 만 70세 이상 노인에게도 버스 교통비를 지원하는 방안을 검토 중이다.



서울시의회 역시 지난달 관련 조례안을 의결하며 제도 추진 기반을 마련했다.



급속한 고령화에 따른 무임 수송 비용 증가와 재정 부담, 노인의 이동권 보장을 함께 고려해야 한다는 공감대가 형성되면서 제도 개편 논의가 본궤도에 오르고 있다.



대한노인회 이중근 회장은 지난달 25일 오세훈 서울시장과 만나 "무임승차 연령 상향은 민감한 사안인 만큼 공청회 등을 통한 사회적 합의가 먼저"라며 "전국 노인에게 적용되는 제도인 만큼 중요한 정책 변화는 반드시 대한노인회와 협의를 거쳐 추진돼야 한다"고 강조했다.

서울시의회가 70세 이상 어르신 버스 요금 지원의 근거가 되는 조례안을 지난 5월 24일 통과시켰다. 사진은 이날 광화문사거리 버스정류장에서 버스에 탑승하는 어르신 모습.

노인 기준 연령 상향은 이 회장이 대한노인회장 취임 직후 사회에 던진 의제다.



작년 10월 취임식에서 이 회장은 현재 65세인 노인 기준 연령을 75세까지 단계적으로 높이는 방안을 정부에 건의해 주목받았다.



기대수명 연장과 초고령사회에 맞춰 복지제도와 정년, 사회참여 정책을 함께 재설계해야 한다는 취지다.



이전에도 노인 기준 연령 상향 필요성을 제기하는 목소리는 이어져 왔지만, 당사자 단체인 대한노인회가 이를 전면에 내세우자 사회적 논의에 불이 붙었다.



지난 4월에는 혼잡시간대 노인 무임승차 제한 방안과 관련해 논란이 일자 홍익표 대통령 정무수석비서관이 이 회장을 만나 "어르신 복지 축소나 불이익은 없다"는 취지의 입장을 전하고 노인회 입장을 청취하기도 했다.

이재명 대통령이 2025년 12월 22일 청와대 영빈관에서 열린 대한노인회 초청 오찬에서 발언을 마친 뒤 이중근 대한노인회장과 악수하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 같은 흐름 속에 대한노인회는 자체 조직 기반 확대에도 힘을 쏟고 있다.

대한노인회는 오는 9월까지 회원 800만명 확보를 목표로 회원 늘리기에 나섰다.



올해 2∼6월 1차 모집에서만 신규 회원을 약 15만명 추가로 유치해 전체 회원이 335만명 수준으로 늘었다.



조직 확대를 위해 전국을 돌며 간담회를 열고 다양한 인센티브를 제공하는 등 유인책도 내놓았다.



대한노인회의 활발한 행보를 두고 정계에서는 노인 관련 주요 정책 결정 과정에 당사자 의견을 반영하는 통로가 공고해졌다며 반긴다.



다만 노인 기준 연령과 교통복지, 연금, 돌봄 등 노인 정책은 세대 간 이해와 국가 재정, 사회적 합의가 함께 요구되는 사안인 만큼 대한노인회가 노인 권익만 대변하는 데 그치지 않고 사회적 공감대를 넓히는 가교 역할을 해야 한다는 목소리도 나온다.

<연합>