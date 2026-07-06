전국 흐리고 대부분 지역에서 비…돌풍·천둥번개 주의 [오늘날씨]

시간당 20~30㎜의 강하고 많은 비 예상

월요일인 6일은 전국이 흐린 가운데 대부분 지역에서 비가 내리겠다.

지난 5일 서울 종로구 지하철 1호선 종각역 인근에서 시민들이 우산을 쓴 채 걷고 있다. 뉴스1

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 20~60㎜, 강원 내륙·산지 20~60㎜, 강원 동해안 5~20㎜, 대전·세종·충남·충북 20~60㎜, 전북·광주·전남 30~80㎜, 경남 내륙·대구·경북 5~50㎜, 제주도 5~40㎜다.

비가 내리는 지역에서는 시간당 20~30㎜의 강하고 많은 비가 예상되니 교통안전 등에 각별히 유의해야 한다. 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있으니 시설물 관리 등에도 주의해야 한다.

당분간 전국 내륙을 중심으로는 30도 이상의 무더위도 이어지겠다. 최고 체감온도는 남부 내륙을 중심으로 32도 이상, 그 밖의 지역에서는 31도 안팎으로 오르니 온열질환 예방에 힘써야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.6도, 인천 24.1도, 수원 24.6도, 춘천 23.3도, 강릉 23.6도, 청주 25.1도, 대전 23.6도, 전주 24.0도, 광주 24.1도, 제주 26.9도, 대구 24.1도, 부산 23.3도, 울산 23.4도, 창원 23.2도 등이다.

낮 기온은 서울 30도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 31도, 강릉 27도, 대전 29도, 청주 30도, 광주 30도, 전주 29도, 부산 28도, 울산 30도, 대구 31도, 제주 30도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~1.5m, 서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.