합수본, 동작구 선관위 관계자 첫 소환…다른 지역구 수사 확대

송파·강남·서초와 비슷한 문제 있었는지 확인

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 6일 동작구 선거관리위원회 관계자를 소환했다.



법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 동작구 선관위 관계자 1명을 참고인 신분으로 불러 조사할 계획이다.

지난 6월 10일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습.

동작구 선관위의 지방선거 준비 과정과 투표일 당일 투표용지 부족사태가 발생했을 때 대응 과정 등을 전반적으로 확인할 것으로 보인다.



합수본은 앞서 송파구 선관위 관계자들을 집중적으로 소환하고 강남구와 서초구 선관위 관계자들을 잇달아 불러 투표용지 부족 당시 상황을 재구성했다.



동작구 등 투표용지가 부족했던 다른 자치구로 조사 범위를 넓혀 선거 준비 과정에서 송파구 등과 비슷한 문제점이 발생했는지 살펴볼 계획이다.



합수본은 선관위 관계자들이 투표용지 부족 가능성을 인지한 시점과 이후 대응 과정 전반을 살펴보고 있다. 용지 부족 사태를 어떤 경로로 보고하고 지시받았는지 구체적 상황을 파악하는 중이다.



앞서 중앙선관위는 사전투표 직후인 5월 31일 전국 구시군위원회에 '사전투표율이 낮은 투표구에선 투표용지 부족 상황이 발생할 수 있어 무번호 투표용지 추가 배부 등 대응방안 강구가 필요하다'는 취지의 업무 연락을 보냈다.



합수본은 지역 선관위가 사전투표율이 저조함을 확인했다면 업무 연락에 따라 투표용지 부족에 대비했어야 하는데 제대로 된 준비가 없었다고 보고 있다.



한편 합수본은 선관위 채용비리 사건과 허위 예산요구서 작성 사건도 수원지검에서 넘겨받아 수사에 착수했다.

<연합>