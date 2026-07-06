아르테미스, 1년 2개월 만의 컴백…금발 여신 비주얼 변신

사진제공=모드하우스

그룹 아르테미스(ARTMS)가 1년 2개월 만에 돌아온다.

6일 소속사 모드하우스는 아르테미스(희진, 하슬, 김립, 진솔, 최리)가 오는 8월 7일 새 앨범 '하이퍼-이고'(Hyper-Ego)를 발매한다고 알리면서 아우라(Aura) 버전 콘셉트 포토를 공개했다.

이후 아르테미스는 8일 트라우마(Trauma) 버전을 콘셉트 포토도 공개하면서 컴백 열기를 예열할 예정이다.

이번 '하이퍼-이고'의 경우 지금까지 아르테미스가 쌓아온 독보적인 서사를 한층 더 깊이 확장하고 강화하는 작품으로 알려져 첫 콘셉트 포토에도 남다른 호기심이 쏟아지고 있는 상황이다.

아르테미스는 새로운 앨범 발매에 앞서 독특한 프로모션을 진행한다. 이들은 오는 24일 '하이퍼-이고'의 타이틀 트랙과 뮤직비디오를 먼저 공개하고 미국 프로모션으로 글로벌 행보에 나선다. 그리고 8월부터 트랙리스트와 하이라이트 메들리 등 앨범에 대한 힌트들을 꺼내놓고, 8월 7일 '하이퍼-이고'를 정식 발매한다.

다만 이번 앨범 활동에는 멤버 하슬의 어깨 수술로 인해 희진, 김립, 진솔, 최리 등 4인 만이 나선다. 하슬은 수술 후 무리가 가지 않는 범위 내에서 솔로 활동을 진행할 계획이다.

한편 아르테미스는 이달의 소녀 멤버 중 모드하우스로 이적한 희진, 하슬, 김립, 진솔, 최리가 2024년 5월 재데뷔한 5인조 걸그룹이다. 그간 '버추얼 앤젤' '이카루스' '벌스' '번' 등의 곡들을 발표하면서 활동을 이어왔다.

<뉴스1>