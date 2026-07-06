이미 매진됐는데…BTS 공연장 사용 불허에 칠레 아미들 반발

그룹 방탄소년단(BTS)의 칠레 공연이 공연장 사용 승인 문제에 휘말리면서 개최 여부가 불투명해졌다. 이미 세 차례 공연 티켓이 모두 매진된 상황이어서 현지 팬들의 혼란도 커지고 있다.

현지 언론 등에 따르면 칠레 국립스포츠연구소(IND)는 오는 10월 산티아고 국립경기장에서 예정된 BTS 월드투어 공연에 대해 경기장 중앙 잔디 사용을 승인하지 않기로 했다. 공연은 10월 14일과 16일, 17일 열릴 예정이었으며, 회당 약 4만8000명이 관람할 것으로 예상됐다.

IND는 공연 자체를 반대한 것이 아니라 시설 보호를 위한 결정이라고 설명했다. BTS 공연에 적용될 예정인 360도 중앙 무대는 설치와 철거 과정에서 잔디 훼손이 우려되고, 복구 기간이 길어 향후 축구대표팀 경기와 프로축구 일정 등 스포츠 행사 운영에 차질을 줄 수 있다는 이유에서다.

정부의 공연장 사용 불허에 항의하고 있는 칠레의 방탄소년단(BTS) 팬들. 연합뉴스

칠레 정부는 공연이 취소된 것은 아니라는 입장을 밝혔다. 다만 경기장 사용이 공식 승인된 적이 없으며, 현지 공연 주최사인 DG 메디오스가 승인 절차가 완료되지 않았다는 사실을 알고 있었다고 주장했다.

정부는 국립경기장 인근 다른 공간을 대체 공연장으로 활용하는 방안을 주최 측과 협의 중이지만, 수용 인원과 무대 설치 여건 등을 고려하면 기존 계획을 그대로 유지하기는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다.

이에 BTS의 팬덤인 ‘아미(ARMY)’의 반발도 거세지고 있다. 팬들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정부와 공연 주최 측의 미흡한 대응을 비판하며 신속한 해결을 촉구하고 있다. 일부 팬들은 이미 항공권과 숙박을 예약한 만큼 피해가 현실화할 수 있다며 우려를 나타냈고, 온라인 서명 운동과 집회 개최 움직임도 이어지고 있다.

한편 현재까지 DG 메디오스와 BTS 소속사 하이브는 공연 장소 변경이나 일정 조정 등에 대한 입장을 밝히지 않았다.