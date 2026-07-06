페노메코, ‘축구 레전드’ 손잡았다…호나우지뉴의 글로벌 프로젝트 참여

아티스트 페노메코가 브라질 축구의 전설 호나우지뉴와 글로벌 컬래버레이션을 성사시키며 세계 음악 프로젝트에 합류했다.

페노메코는 지난 4일 공개된 호나우지뉴의 글로벌 프로젝트 앨범 ‘CAMISA 10(카미사 10)’에 참여했다. 소속사 이고그룹은 최근 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같은 소식을 알렺ㅆ다.

이번 프로젝트는 호나우지뉴가 설립한 레이블 ‘Tu Música(투 무시카)’의 첫 번째 프로젝트 앨범으로, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 기획됐다. 앨범에는 전 세계 18개국에서 활동하는 44명의 아티스트가 참여했다.

페노메코(왼쪽)와 호나우지뉴. 이고그룹·투 무시카

페노메코는 자메이카 출신 가수 션 폴, 미국 래퍼 핏불 등 세계적인 뮤지션들과 함께 이름을 올렸으며, 이번 프로젝트에 참여한 유일한 한국 아티스트로 주목받았다. 페노메코는 프로젝트 수록곡 ‘Kawasaki’를 통해 글로벌 음악 팬들과 만났다.

2014년 데뷔한 페노메코는 힙합 크루 팬시차일드 멤버로 활동하며 랩과 보컬, 프로듀싱을 아우르는 음악성을 인정받아왔다. 그동안 지코, 엑소, 있지(ITZY) 등 다양한 아티스트의 곡 작업에 참여했으며, 최근에는 아프로비츠 싱글 ‘BOLO(feat. YDG)’와 정규 프로젝트 ‘Organic2’ 타이틀곡 ‘AURORA(feat. Crush)’ 등을 선보이며 활동을 이어가고 있다.

호나우지뉴는 2000년대 세계 축구를 대표한 브라질의 레전드다. 화려한 개인기와 창의적인 플레이로 전성기를 이끌며 브라질의 2002 한일 월드컵 우승에 힘을 보탰고, 스페인 FC 바르셀로나와 이탈리아 AC 밀란 등에서 활약했다. 2004년과 2005년 국제축구연맹(FIFA) 올해의 선수상을 연속 수상했으며, 2005년에는 발롱도르를 거머쥐는 등 당대를 대표하는 축구 스타로 평가받는다.