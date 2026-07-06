구윤철 "외환시장 24시 개장, 韓자본시장·원화 매력 높일 것"

한은 권민수 부총재보 "외환시장 폭·깊이 확대 기대"

24시 개장 첫날 환율 10원대 반등…1,530원대

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 외환시장 24시간 개장은 "원화의 글로벌 도약을 위한 출발점"이라면서 한국 자본시장과 원화의 매력도가 높아질 것이라고 강조했다.



한국은행과 재경부에 따르면 구 부총리와 권민수 한은 부총재보는 이날 오전 외환시장 24시간 개장 첫날을 맞아 서울 중구 하나은행 본점 외환 딜링룸을 방문해 시장 참여자의 의견을 듣고 근무자들을 격려했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오전 24시간 외환시장 개장 계기 서울 중구 하나은행 딜링룸을 방문해 외환거래 직원에게 격려 선물을 전달하고 있다. 연합뉴스

구 부총리는 외환시장 24시간 개장은 역대 최대 수준의 경상수지 흑자 등 한국 경제 펀더멘털(기초여건)에 대한 자신감과, 세계 국채지수(WGBI) 편입 등 한국 외환·자본시장에 대한 외국인 투자자들의 높은 수요를 반영한 것이라고 강조했다.



그는 이어 정부와 한은, 은행·증권사, 중개회사 등 모든 시장 참여자가 긴밀히 협력해 24시간 개장을 준비해왔다면서, 이를 통해 수출입기업의 실시간 환 리스크 대응, 국내 금융기관 영업 확대 등 새로운 기회가 제공될 것이라고 말했다.



권민수 한은 부총재보는 "24시간 개장으로 우리 외환시장의 폭과 깊이가 확대될 것으로 기대된다"면서 24시간 개장에 따른 시장 영향 및 동향 등을 면밀히 살펴보겠다고 말했다.



하나은행과 수출 기업, 해외지점 외환딜러 등 시장 참가자들은 이날 바뀐 거래 환경에 빠르게 적응해 우리 기업의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 새로운 인프라를 적극 활용하겠다는 의사를 전했다.



구 부총리는 이번 외환시장 24시간 개장에 이어 내년 1월로 예정된 역외원화결제시스템 운영 등 다른 외환시장 개혁 조치도 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 권민수 한국은행 부총재보, 함영주 하나금융 회장이 6일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸을 방문해 하나은행 직원으로부터 외환시장 24시간 거래 관련 설명을 듣고 있다. 공동취재

이날 오전 6시부터 국내 외환시장의 24시간 가동 체제가 시작됐다.



기존에 9시부터 다음 날 새벽 2시까지였던 원/달러 거래 시간이 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 바뀌어 중단 없이 운영된다. 주말과 1월 1일을 제외한 한국 공휴일에도 거래가 가능하다.



24시간 개장 첫날인 이날 원/달러 환율은 저가 매수 수요 등에 10원 넘게 반등했다.



서울 외환시장에서 환율은 오전 9시 10분 현재 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 11.8원 오른 1,537.4원이다.



새벽 2시에 마감한 야간 거래 종가보다는 7.4원 올랐다.



환율은 2.0원 오른 1,527.6원으로 오전 6시에 거래를 시작한 뒤 상승폭을 키워 1,530원대에서 등락 중이다.



지난 3일 환율이 30원 넘게 하락해 1,520원대로 내려오자 저가 매수 수요가 유입되면서 환율이 반등한 것으로 보인다.



지난주 미국 고용 지표가 예상치를 밑돌면서 달러는 약세 압력을 받고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.005 내린 100.867이다.



지난주 162엔대까지 올랐던 엔/달러 환율은 지난 3일 당국 개입 등으로 160.564엔까지 떨어진 뒤 161엔대에서 등락 중이다. 현재 0.08% 오른 161.494엔이다.



원/엔 재정환율은 100엔당 949.57원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.93원 올랐다.

<연합>