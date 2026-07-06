“네 두 달치 월급 하루에 벌어”…이하늘, 악플러에 입 열었다

그룹 DJ DOC의 이하늘이 자신을 향한 악성 댓글과 음식점 신고를 이어가는 일부 누리꾼들을 향해 입을 열었다.

이하늘은 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 공개한 쇼츠 영상 ‘나처럼 늙지 않겠다고?’를 통해 악플러들을 겨냥해 “채팅창에 ‘난 저렇게 늙지 말아야지’ 하고 댓글이나 악플 다는 시간에 나가서 공부하고 돈 벌어라. 이런 데 와서 악플 다는 이상 너는 나처럼 늙지 못한다”고 말했다.

이어 “절대 성공 못한다. 내가 예언한다. 앞으로 너는 평생 가난에 찌들어서 살 거다”라며 “날 봐라. 음악으로 30년 활동하면서 성공했다. 1등도 여러 번 했다. 그리고 지금 하는 이런 사업도 성공했다”고 강조했다.

이하늘 인스타그램 캡처

현재 DJ DOC 멤버 정재용과 함께 곱창집을 운영 중인 이하늘은 “처음에 재용이랑 소소하게 한번 해볼까 하는 식으로 시작했는데, 오늘 하루에도 네 두 달 월급을 벌었다. 내 인생에 이 정도면 됐다. 성공한 거다”라고 덧붙였다.

음식점을 겨냥한 반복적인 민원 신고에 대해서도 정면으로 반박했다. 한 악플러가 ‘가게 신고 넣어야겠다’고 하자 이하늘은 “네가 인생에 할 수 있는 게 그런 것이지 않냐. 유치하다”라며 “그래서 우리 가게가 흔들리냐. 우리 가게 신고 1000건 넘게 들어왔다. 그런데 아무런 일도 일어나지 않았다”고 말했다.

앞서 이하늘은 자신의 음식점이 온라인상 악성 민원의 표적이 되고 있다고 밝힌 바 있다. 최근에는 배우 김규리의 소규모 팬미팅 행사 이후 식품위생법 위반 신고가 잇따랐고, 온라인에서는 2개월 영업정지 처분을 받았다는 소문이 퍼졌지만, 이하늘 측은 사실이 아니라며 허위사실 유포와 명예훼손에 대해 법적 대응을 예고했다.