'8천피' 회복한 코스피, 상승 지속…2%대 올라 8,200선

개인 매수에 지수 상승세…외국인은 12거래일째 '팔자'

삼전, 잠정실적 발표 하루 앞두고 3%대 강세…하이닉스 1%↑

코스닥은 1% 내리는중…장중 상승전환 후 다시 약세

6일 코스피가 장초반 2% 넘게 올라 8,200선을 회복했다.



이날 오전 9시 19분 현재 코스피는 전장보다 206.25포인트(2.55%) 오른 8,294.59다.

6일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일(8088.34) 대비 98.48포인트(1.22%) 상승한 8186.82, 코스닥 지수는 전 거래일(868.41)보다 2.01포인트(0.23%) 내린 866.40에 거래를 시작했다.

지수는 전장 대비 98.48포인트(1.22%) 오른 8,186.82로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 장 초반 한때 8,319.38로 2.86% 뛰기도 했다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 현재 1532.65원을 나타내고 있다.



유가증권시장에서 개인은 5천620억원 순매수를 보이며 홀로 지수를 끌어올리고 있다.



외국인은 유가증권시장에서 3천946억원 순매도, 이날까지 12거래일 연속 '팔자'를 이어가고 있다. 기관도 1천869억원 매도 우위다.



개인은 코스피200선물시장에서도 197억원 순매수를 나타내고 있다. 외국인과 기관은 각각 14억원, 51억원 순매도다.



지난주 말 뉴욕증시가 미국 독립기념일 대체휴일을 맞아 휴장한 가운데 유럽 증시는 AI 반도체 강세에 대체로 상승세를 보였다.



유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.82% 올랐으며 영국 FTSE100 지수와 독일 DAX지수는 각각 0.25%, 0.78% 상승했다. 프랑스 CAC40 지수도 0.39% 올랐다.



국내증시에서는 오는 7일 삼성전자[005930] 2분기 잠정실적 공개가 예정된 가운데 '투 톱' 반도체 대장주가 오르고 있다.



삼성전자는 3.55% 오른 32만500원에 거래되고 있다. 개장부터 3.39% 올라 장중 한때 32만3천500원까지 뛰었다.



SK하이닉스[000660]도 1.77% 올라 246만8천원이다. 상승 출발했지만, 장초반 등락을 거듭하는 모습이다. 한때 240만원으로 1.03% 내리기도 했다.



대신증권 이경민 연구원은 "지난주 시장을 뒤흔들었던 AI(인공지능) 산업과 반도체 업황에 대한 불확실성은 이번 주 삼성전자 잠정 실적 발표로 수그러들 것"이라고 봤다.



한지영 키움증권 연구원은 "삼성전자의 2분기 영업이익에 대한 실질적인 시장의 눈높이가 85조원대 이상일 가능성이 있다"며 "이는 삼성전자의 '어닝 서프라이즈'(깜짝 실적) 강도가 강하지 않을 경우 재료 소멸 인식에 따른 매도 물량이 나올 수 있는 여지를 제공한다"고 짚었다.



한 연구원은 오는 10일 예정된 SK하이닉스의 미국주식 예탁증서(ADR) 상장을 언급하며 "이번 주는 사실상 삼성전자와 SK하이닉스의 이벤트가 증시 변동성과 업종 순환매의 빈도수에 영향력을 행사할 것"이라고 전망했다.



다른 시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어[402340](2.83%), 삼성생명[032830](1.57%), 삼성물산[028260](2.88%), HD현대중공업[329180](2.51%), 한화에어로스페이스[012450](1.45%) 등이 오르고 있다.



반면 삼성전기[009150](-0.20%), 현대차[005380](-0.20%), LG에너지솔루션[373220](-0.41%), 삼성바이오로직스[207940](-1.34%), KB금융[105560](-0.06%) 등은 소폭 하락 중이다.



업종별로 보면 증권(6.42%), 유통(3.43%), 금융(3.21%) 등이 큰 폭 오르고 있다. 반면 의료·정밀기기(-2.86%), 제약(-0.85%), 음식료·담배(-0.06%)는 약세다.



같은 시각 코스닥 지수는 10.63포인트(1.22%) 내린 857.78이다.



지수는 이날 2.01포인트(0.23%) 내린 866.40으로 개장해 장 초반 0.43% 오른 872.12로 잠시 상승전환했지만, 다시 하락세로 돌아섰다.



코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 각각 896억원과 178억원 매도 우위를 보이고 있다. 개인은 1천153억원 순매수다.



알테오젠[196170](-1.61%), 에코프로비엠[247540](-1.29%), 레인보우로보틱스[277810](-0.20%), 주성엔지니어링[036930](-0.21%), 원익IPS[240810](-6.16%) 등이 하락세고 에코프로[086520](0.34%), 코오롱티슈진[950160](2.33%), HLB[028300](4.65%), 피에스케이[319660](0.82%), 이오테크닉스[039030](0.13%)는 오르고 있다.

<연합>