‘나솔’ 28기 광수, 결혼정보회사 대표 취임...허성범 “제가 두 분을 선물이라고 소개했다”

방송인 허성범의 집과 연애 프로그램을 통해 인연을 맺은 ‘나는 솔로(나솔)’ 28기 광수·정희 커플의 근이 공개됐다.

5일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 카이스트 출신 방송인 허성범의 집과 연애 프로그램을 통해 인연을 맺은 ‘나는 솔로(나솔)’ 28기 광수·정희 커플의 근황이 공개됐다. 이날 광수는 결혼정보회사 대표가 된 근황을 전하면서, 허경환의 결혼에 대한 이야기가 오갔다. SBS Entertainment

5일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 허경환과 김종민이 ‘카이스트’ 출신 방송인 허성범의 집을 방문하는 모습이 전파를 탔다.

허경환은 “제 선물이 준비되어 있다고 한다”고 운을 떼며 궁금한 마음을 드러냈다. 그러자 허성범은 “제가 두 분을 선물이라고 소개했다”며 ENA·SBS플러스 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’ 28기에 출연했던 광수와 정희 커플과의 만남을 가졌다.

그러자 허경환은 “지금 커플 보여주러 온 거냐”고 당황스러운 감정을 감추지 못했다.

대화 도중 광수는 자신이 현재 결혼정보회사 대표로 활동하고 있다고 전했다. 그는 “얼마 전에 결혼정보회사 대표로 취임하게 됐다”며 “그래서 (허성범이) 선물이라고 말씀해 주신 거 같다”고 설명했다.

김종민도 함께 방문한 허경환을 두고 “결혼할 때가 됐는데 너무 안 했다”며 “갔어도 몇 번을 갔어야했다”고 농담을 건넸다.

이에 허경환도 “이용해야 할 나이도 충분히 됐다”고 반응했다.

이번 방송에서는 허성범의 집 공개와 함께 ‘나는솔로’ 28기 광수·정희 커플의 현재 모습, 그리고 허경환의 결혼에 대한 이야기까지 공개되며 시청자들의 관심을 모았다.