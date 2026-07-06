강원 고성군, 문어 서식·산란장 조성 추진…어족자원 증식 기대

지난해 이어 초도 해역 조성…지속 가능한 어업소득 기반 구축

강원 고성군은 감소 추세를 보이는 문어 자원 회복과 지속 가능한 연안 어업 기반 마련을 위해 문어 서식·산란장 조성사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.



군은 연안 해역에 문어의 생태 특성에 맞는 기능성 인공어초 단지를 설치해 안정적인 산란과 서식 환경을 조성하고, 어족자원 증식과 어업인의 소득 기반 확대를 도모하기 위해 이번 사업을 실시한다.

[연합뉴스 자료사진]

지난해에 이어 초도리 연안을 사업 대상지로 선정하고 사업비 1억6천700만원을 투입해 다층 식 피라미드 형태의 인공어초 단지를 조성할 계획이다.



이번에 설치되는 인공어초는 지난 4월 강원특별자치도 어초 심의위원회 심의를 거쳐 초도 해역의 수심과 해저 지형, 문어의 서식 특성 등을 고려해 가장 적합한 형태로 선정됐다.



입체적인 구조의 어초는 문어가 몸을 숨기고 산란할 수 있는 공간을 제공해 서식 환경을 개선하고, 연안 생태계 회복에도 도움이 될 것으로 기대한다.



군은 이번 사업을 통해 문어 자원의 체계적인 관리 기반을 마련하는 동시에 수산자원 회복과 연안 어업의 지속 가능성을 높여 지역 어업인의 안정적인 소득 창출에도 기여할 것으로 전망했다.



군 관계자는 "문어 서식·산란장 조성이 지역 어장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 수산자원 회복과 어업 환경 개선을 위한 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.

<연합>