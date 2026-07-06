가평 자라섬 야외수영장 11일 개장

경기 가평군의 자라섬 야외수영장이 오는 11일 개장한다.

6일 가평군과 가평군시설관리공단에 따르면 자라섬 야외수영장은 이날부터 8월17일까지 38일간 운영된다.

경기 가평군 자라섬 야외수영장 전경.

운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지며, 수질관리와 안전사고 예방을 위해 매시간 50분 운영 후 10분간 휴식 시간을 갖는다.

입장료는 어린이 4,000원, 청소년 5,000원, 성인 6,000원이다. 가평군민과 장애인, 기초생활수급자 등은 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

수영장은 성인풀과 청소년풀, 유아풀 등 3개 시설로 구성돼 있으며, 썬베드와 테이블, 평상은 유료로 이용할 수 있다. 군과 시설관리공단은 쾌적하고 위생적인 수영장 운영을 위해 하루 3회 이상 자체 수질검사를 실시한다.

주류와 음식물은 반입할 수 없고, 반려동물도 출입이 제한된다. 이용객들은 수영복과 래쉬가드, 수영모를 반드시 착용해야 한다.

공단 관계자는 “방문객들의 안전한 물놀이를 위해 수상안전관리자와 간호(조무)사를 상시 배치하고 수질관리에 만전을 기하겠다”며 “자라섬 야외수영장이 군민과 방문객 모두에게 즐겁고 안전한 여름 휴식 공간이 될 수 있도록 최상의 서비스를 제공하겠다”고 말했다.